王仁宏

编者按：基层干部，是脱贫攻坚的一线指挥者，也是积极参与者。八年脱贫攻坚历程中，全国数百万干部冲锋一线，带领乡亲们一起合力攻坚，付出了辛劳和汗水，锻造形成了伟大的脱贫攻坚精神，也涌现出一大批事迹突出、感人至深的先进典型。

在中共中央宣传部8日举行的中外记者见面会上，4位来自脱贫攻坚领域的党员代表，围绕“弘扬脱贫攻坚精神，绘就乡村振兴壮美画卷”与中外记者见面交流。他们的故事，有苦有乐，有汗水也有收获。

来自福建农林大学的林占熺，今年已年近80岁高龄。这位从闽西大山林里走出来的农民孩子，数十年如一日，始终奋战在科技研发和扶贫援外第一线。

经过30多年的不懈努力，他把一间简陋的实验室已经发展成为三个国家级科技创新中心，把菌草技术推广至全国31个省、500多个县市，并传播到全球106个国家，为科技扶贫、世界减贫及技术援外贡献力量。

科学研究是没有止境的。林占熺说，如今虽年近80，但未来还将为菌草事业继续奋斗。“希望在有生之年，能把菌草技术发展成为菌与草交叉的新学科菌草学。在母亲河黄河两岸筑起千里菌草生态安全屏障，把生态菌业发展成为具有战略意义的新兴产业，为菌草技术服务乡村振兴和国家战略、造福人类，做出新的更大贡献。”

郭晓荣，是青海省玉树藏族自治州囊谦县扶贫开发局局长。从黄土高原腹地的陕西洛川到青藏高原腹地的玉树囊谦，他在这块平均海拔4000多米的“第二故乡”走过了30年。

曾经那个贫困发生率达到36%、被称为“贫中之贫、坚中之坚”的高原小县，现已如期完成脱贫攻坚任务，3万多名建档立卡贫困人口全部脱贫。

“虽然‘5+2’‘白加黑’是工作常态，但每当我想到我和同事们辛勤付出能让贫困县囊谦甩掉贫困的帽子，能让那么多可亲可爱的乡亲们走向康庄大道，我感到浑身充满干劲。虽然很辛苦，但是很值得。 ”在提到多年来扶贫的深刻经历时，郭晓荣动情道。

“在落实囊谦县白扎乡也巴村，精准扶贫易地扶贫搬迁项目时，当时有部分群众，因为对国家政策不了解、不理解、不支持，一度使项目无法落地。我们花费了十几天的时间走村入户，挨家挨户，耐心细致地向群众宣讲精准扶贫政策。最后，得到了群众的理解，项目得到了支持和落地。”

“我在囊谦生活了30多年，亲身体会到这里自然和生活条件的严酷。精准扶贫工作开始以后，党的惠农政策更多了，使我坚定了作为一名共产党员的初心和使命，每当我看到每一名脱贫群众满脸带着幸福笑容的时候，使我更加坚信了我坚守精准扶贫的信心和决心。”

他说，如今老百姓住在了基础设施完备、服务功能齐全、宽敞明亮的房子里，改变了以往行路、就医、上学、吃水的困难问题，也真正使他们感受到好政策给老百姓带来的实惠。

杨宁，是广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县安陲乡江门村党总支部书记、村委会主任。2010年，杨宁在大学毕业后选择回到家乡江门村当一名大学生村官。

11年来，她团结和带领我们的村民发展产业，先后通过成立“苗阿嫂”种养专业合作社、大学生村官创业联盟，带领村农户种植高山特色农产品等方式脱贫增收。

通过这几年的脱贫攻坚，2020年，江门村95户贫困户、327名贫困人口全部成功脱贫。“这是我们党和国家脱贫攻坚伟大成就的缩影，也是我这个土生土长的苗家妹回乡10年最大的收获。”她说。

与许多在外求学的大学生一样，十年前原本刚大学毕业的杨宁，是有机会留在城市工作和生活的。“2010年大学毕业，其实我已经得到了留在城市工作的一个机会，但是同时我也了解到，家乡正在选聘大学生村官。”

一边是留在城里过朝九晚五安稳日子，一边回到小山村去面对未知的艰辛，这对于当时刚毕业的杨宁来讲，是一个艰难的抉择。不过，回想起此前在大苗山中的经历，加之作为一名共产党人为人民服务的责任感，杨宁最后还是毅然选择回到大苗山。

“从小村里阿娘们对我的关爱，以及大苗山贫穷落后的景象始终在脑海中萦绕。如果我不回去，这个穷根什么时候才能拔掉？作为一名共产党员，我觉得我应该到大苗山最需要我的地方去。我很庆幸也很骄傲地说，当时我做了一个人生最正确的选择，就是回到了我的家乡。”她说。

2月25日，在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，杨宁获得了“全国脱贫攻坚先进个人”这一荣誉。当时，江门村村民在为她高兴的同时，也有人发出了 “杨书记有一天干好了会离开咱们村”的疑问。“那么我觉得，无论何时何地，我都会做到也一定会做到对我们村民做出的承诺和约定，我要在这里干到我干不动的那一天。”

2016年4月，王泽勇受航空工业和贵州省委国防工委选派，到贵州省安顺市化处镇水井村担任第一书记。

五年的驻村工作中，他与广大基层干部一起强支部、兴产业，制定了“茶果上山、香葱进地、莲藕下田、乡村旅游、产品加工”的发展思路。2016年底，水井村成立了村集体公司，统筹全村种植茶叶和果树，形成了果林1200亩，莲藕1000亩，蔬菜300余亩的种植规模。此外，在村集体公司的引领下，水井村大力发展乡村旅游，并先后创建村集体荷叶茶、绿茶综合生产车间，藕粉生产车间。

通过四年多的努力，水井村全村的销售收入累计突破了400余万元，发放土地租金150余万，发放村民务工工资100余万。乡村旅游收入350万，168户贫困户入股分红50.4万元。水井村人均收入也从2014年的3000多元增长到2020年底的1万多元。

千亩荷花开，田园美如画。如今，水井村已从过去的省级二类贫困村蜕变为整村脱贫的美丽乡村。“在接下来的工作中，我将一如既往地和全村百姓一起，为打造我们百姓富、生态美的美丽乡村而共同努力、奋斗。” 王泽勇说。

目前，我国已完成全面脱贫这一伟大壮举，迈入了乡村振兴新阶段。如何做好“巩固拓展脱贫成果，全面推进乡村振兴”这一新命题？他们则结合自身实践给出了答案。

王泽勇将脱贫攻坚向乡村振兴的衔接，形象的比喻成一只小鸟。如何让小鸟从积弱成长直至腾飞？首先，要丰满这只鸟的羽翼，将村集体经济发展壮大，做好产业规划，提供更多的就业创业机会。同时，提升村级的自治管理水平，也就是自治、法治、德治，做好村庄规划，做好村规民约，丰满我们的翅膀。“这只鸟的鸟头和核心是基层党组织建设和人才建设，每一个村民就是这只鸟的细胞。只要我们羽翼丰满、头脑灵活、心脏强大、细胞紧密，我们就能够飞得起来，一飞冲天。”

郭晓荣补充道，巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴首先应该做到机制衔接，将脱贫攻坚中总结的好做法得以在今后的乡村振兴工作中进行坚持和升华。同时，要做到政策衔接，对已经退出和脱贫的贫困人口继续实行“四不摘”政策要求。第三，做到规划衔接，乡村振兴总体规划要与脱贫攻坚成果巩固对接，做到多规合一，并做好产业发展和市场的对接。

杨宁表示，对于地处大苗山深处的江门村而言，依托大苗山原生态的资源优势、做大做强乡村民俗旅游和特色种养产业则是未来发展的重要方向。通过品牌化打造，继续做好高山泉水西瓜、林下竹荪、紫黑香糯等产业，并对大苗山的“宝贝”进行深加工，通过电商、直播等方式，让生活在田间地头的村民人人都成为主播进行带货。“我相信以产业促进增收，我们村民的生活一定会越来越美好。”

(责编：王仁宏、吕骞)