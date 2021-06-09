人民网北京6月9日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，2021年5月份，全国居民消费价格同比上涨1.3%。其中，城市上涨1.4%，农村上涨1.1%；食品价格上涨0.3%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨1.6%，服务价格上涨0.9%。1-5月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨0.4%。

5月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.3%；食品价格下降1.7%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.4%，服务价格上涨0.2%。

同比：猪肉下降23.8% 飞机票上涨32.3%

5月份，食品烟酒类价格同比上涨0.8%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.24个百分点。食品中，蛋类价格上涨14.3%，影响CPI上涨约0.08个百分点；水产品价格上涨13.8%，影响CPI上涨约0.25个百分点；鲜菜价格上涨5.4%，影响CPI上涨约0.10个百分点；鲜果价格上涨1.4%，影响CPI上涨约0.03个百分点；粮食价格上涨0.8%，影响CPI上涨约0.01个百分点；畜肉类价格下降11.3%，影响CPI下降约0.46个百分点，其中猪肉价格下降23.8%，影响CPI下降约0.50个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，交通通信、教育文化娱乐、居住价格分别上涨5.5%、1.5%和0.7%，衣着、生活用品及服务、医疗保健价格分别上涨0.4%、0.4%和0.2%；其他用品及服务价格下降0.9%。

环比：食品下降1.7% 服装上涨0.3%

5月份，食品烟酒类价格环比下降1.0%，影响CPI下降约0.29个百分点。食品中，畜肉类价格下降6.0%，影响CPI下降约0.23个百分点，其中猪肉价格下降11.0%，影响CPI下降约0.20个百分点；鲜菜价格下降5.6%，影响CPI下降约0.11个百分点；鲜果价格下降2.7%，影响CPI下降约0.05个百分点；水产品价格上涨3.0%，影响CPI上涨约0.06个百分点；蛋类价格上涨2.8%，影响CPI上涨约0.02个百分点。

其他七大类价格环比五涨一平一降。其中，其他用品及服务、交通通信价格分别上涨0.6%和0.4%，衣着、教育文化娱乐、居住价格分别上涨0.3%、0.3%和0.1%；医疗保健价格持平；生活用品及服务价格下降0.1%。

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