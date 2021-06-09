人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

5月PPI同比上涨9.0% 我国工业品价格继续上涨

2021年06月09日09:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月9日 （申佳平）据国家统计局官网消息，2021年5月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.0%，环比上涨1.6%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，5月份，国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨，国内需求稳定恢复，我国工业品价格继续上涨。

同比：生产资料价格上涨12.0% 涨幅扩大2.9个百分点

工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨12.0%，涨幅比上月扩大2.9个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约8.87个百分点。其中，采掘工业价格上涨36.4%，原材料工业价格上涨18.8%，加工工业价格上涨7.4%。生活资料价格上涨0.5%，涨幅扩大0.2个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.14个百分点。其中，食品价格上涨2.2%，衣着价格下降0.6%，一般日用品价格上涨0.5%，耐用消费品价格下降0.8%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨28.0%，黑色金属材料类价格上涨26.8%，燃料动力类价格上涨20.7%，化工原料类价格上涨17.0%。

董莉娟指出，据测算，在5月份9.0%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.0个百分点，比上月扩大0.5个百分点；新涨价影响约为6.0个百分点，扩大1.7个百分点。

环比：火电厂“迎峰度夏”煤炭开采和洗选业价格上涨10.6%

工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.9个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约1.58个百分点。其中，采掘工业价格上涨6.5%，原材料工业价格上涨2.1%，加工工业价格上涨1.7%。生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.03个百分点。其中，食品和衣着价格均持平，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格上涨0.1%。

董莉娟表示，国际原油价格波动上行，带动国内石油相关行业价格上涨，其中石油和天然气开采业价格上涨1.7%，涨幅扩大1.3个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业价格由降转涨，上涨4.4%。受火电厂“迎峰度夏、增加储备”影响，动力煤需求较旺，拉动煤炭开采和洗选业价格上涨10.6%，涨幅扩大7.8个百分点。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格上涨5.1%，有色金属材料及电线类价格上涨4.1%，燃料动力类价格上涨2.8%，化工原料类价格上涨1.3%。    

(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部