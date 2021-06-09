人民网北京6月9日 （申佳平）据国家统计局官网消息，2021年5月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.0%，环比上涨1.6%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，5月份，国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨，国内需求稳定恢复，我国工业品价格继续上涨。

同比：生产资料价格上涨12.0% 涨幅扩大2.9个百分点

工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨12.0%，涨幅比上月扩大2.9个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约8.87个百分点。其中，采掘工业价格上涨36.4%，原材料工业价格上涨18.8%，加工工业价格上涨7.4%。生活资料价格上涨0.5%，涨幅扩大0.2个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.14个百分点。其中，食品价格上涨2.2%，衣着价格下降0.6%，一般日用品价格上涨0.5%，耐用消费品价格下降0.8%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨28.0%，黑色金属材料类价格上涨26.8%，燃料动力类价格上涨20.7%，化工原料类价格上涨17.0%。

董莉娟指出，据测算，在5月份9.0%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.0个百分点，比上月扩大0.5个百分点；新涨价影响约为6.0个百分点，扩大1.7个百分点。

环比：火电厂“迎峰度夏”煤炭开采和洗选业价格上涨10.6%

工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.9个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约1.58个百分点。其中，采掘工业价格上涨6.5%，原材料工业价格上涨2.1%，加工工业价格上涨1.7%。生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.03个百分点。其中，食品和衣着价格均持平，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格上涨0.1%。

董莉娟表示，国际原油价格波动上行，带动国内石油相关行业价格上涨，其中石油和天然气开采业价格上涨1.7%，涨幅扩大1.3个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业价格由降转涨，上涨4.4%。受火电厂“迎峰度夏、增加储备”影响，动力煤需求较旺，拉动煤炭开采和洗选业价格上涨10.6%，涨幅扩大7.8个百分点。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格上涨5.1%，有色金属材料及电线类价格上涨4.1%，燃料动力类价格上涨2.8%，化工原料类价格上涨1.3%。

(责编：申佳平、吕骞)