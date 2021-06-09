中国国家主席习近平出席亚太经合组织（APEC）第二十七次领导人非正式会议时宣布，中方将举办数字减贫研讨会，发挥数字技术优势，助力亚太地区消除贫困事业。中国国家互联网信息办公室会同外交部、贵州省人民政府积极落实，于6月8日至9日以线上线下相结合方式在贵州省贵阳市举办亚太经合组织数字减贫研讨会。受国家网信办主任庄荣文委托，国家网信办副主任杨小伟在开幕式上致辞，贵州省委常委、宣传部部长卢雍政，今年APEC东道主新西兰外交贸易部副秘书长、APEC2021年高官会主席范吉利斯·维塔利斯，APEC秘书处执行主任丽贝卡·玛利亚，智利APEC高官克拉斯纳·鲍本瑞思，中国APEC高官鲁梅在开幕式上致辞。贵州省副省长郭瑞民出席开幕式。

杨小伟指出，过去几十年中，APEC各经济体携手并肩、同舟共济、攻坚克难，在贫困消除方面取得了引人注目的成绩。改革开放四十多年来，特别是党的十八大以来，中国组织实施了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战，取得了里程碑式的重大成就。APEC各经济体要主动把握时代机遇，发挥数字技术优势，推动亚太地区反贫困事业不断前进。他提出四点建议：一是凝聚共识，谋求数字包容发展；二是夯实根基，建设数字基础设施；三是深化应用，提升内生发展动力；四是增强交流，开展数字减贫合作。

卢雍政指出，作为全国脱贫攻坚主战场，贵州坚持深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作的重要指示精神，把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，把增进民生福祉作为网络扶贫工作出发点和落脚点，书写了中国减贫奇迹的贵州精彩篇章。刚刚在贵州举办的中国国际大数据产业博览会成果丰硕，充分展示数字经济符合高质量发展的动力转换需求，在缩小贫富差距方面具有独特优势。办好本次研讨会对于发挥数据等新生产要素在推进减贫事业、助力乡村振兴中的积极作用具有重要意义。期盼参会代表为贵州乃至全球数字经济和减贫事业献计建言，为更好发挥数字减贫在全球减贫事业中的作用贡献智慧力量。

范吉利斯·维塔利斯在致辞中感谢中方举办本次研讨会。本次会议聚焦数字基础设施、数字素养等议题，有助于落实《APEC互联网和数字经济路线图》和实现《2040年APEC布特拉加亚愿景》等APEC纲领性文件。

丽贝卡·玛利亚表示，APEC高度重视数字经济包容性发展，并成立了数字经济指导组协调指导相关工作。《APEC互联网和数字经济路线图》是推进APEC数字经济工作的重要抓手，也是与会嘉宾关注的重要内容。APEC经济体应当致力于提升公民的数字素养，分享数字化带来的红利。

研讨会将举办3场专题讨论，并组织参会嘉宾实地调研。来自APEC秘书处和智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、巴布亚新几内亚、俄罗斯、泰国等APEC成员经济体，世界经济论坛、全球移动通信系统协会、美中贸易全国委员会等相关国际组织和行业协会，俄罗斯、秘鲁等驻华使馆代表，以及中国相关政府机构、智库、企业代表共约200人线上线下参会。

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