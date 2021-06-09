原标题：美团升级老年人生活服务保障体系，为老年人提供智能化公共服务为首要目标

当年轻人用打车软件出行，享受手机订餐订座的便利时，一道数字鸿沟正在老年群体和年轻群体之间悄然展开。

“从后台用户的行为数据来看，老年用户在完成点外卖、叫车等行为时，所需时长是中青年用户的2-3倍左右，且误触几率较高。”美团老年生活服务保障小组负责人表示，在监测到上述现象后，美团从2019年开始，陆续对各条业务线进行适老化改造升级。

据了解，近期美团的适老化升级初步完成，以“线上APP更便利，线下服务有保障”为原则，聚焦老年人的日常生活服务需求，为老年人提供适老化帮助，满足老年人在家场景下的吃饭、购物以及外出场景中的出行和游玩需求。

截至目前，美团的出行、外卖、门票、零售四条业务线已经初步完成了适老化升级。同时，美团APP也推出了老年用户的定制页面，并对语音交互功能进行升级，使得老年用户可以更快捷地使用APP预定线下服务。

上线“孝心首选”，年轻人可为居家老人预定生活用品

“多亏有了这个上网的工具，现在我不出门也能吃到新鲜的蔬菜。”阳光社区的一位老人说。该社区是一个老旧社区，以老年人居多，且楼房没有安装电梯。

在这些老人中，很多对智能手机和网购不了解，出门购物仍是第一选择，但是身体以及天气原因，很多时候出不了门。

“当老人到了一定岁数，再出门采购日用品比较困难，有一些是子女帮忙网购，但是很多生鲜商品和急需品还是要出门。”上述老人表示。

为解决这部分需求问题，美团优选也迅速进行了产品升级，在子女们购买比较多的类目中，上线了“孝心首选”商品，子女们在设置好父母家地址后，可以一键下单给父母家附近的团长，团长在接到“孝心首选”商品订单后，将会进行优先分拣，对于取货不便的老人还将提供送货上门服务。

据了解，目前在美团优选平台上，“孝心单”月订单数已经超过百万，每个月都有近百万用户为父母下单采购生活日用品，其中，超过七成为女性用户。

语音点外卖，享受24小时在线送药

今年75岁的美团用户赵爷爷是一位独居老人，子女们都在外地打工都有了自己的家庭，对于老人的照顾心有余而力不足。他因为腿脚不好行动不便，买菜做饭成了一天中最难的事情，往往做上一顿饭吃好几天。

和他一样，不少行动不便、高龄空巢的老人正在遭遇着“吃饭难”的困扰。有子女提出可以点外卖，但是怎么点外卖？这个看着很简单的问题却成为很多老人生活中的大难题。

近日，美团宣布针对老年用户进行了系统升级，老年用户在点外卖的场景下，只要用语音交互就可以完成全部交易流程。

美团方面表示，语音技术团队在走访调研之后发现，语音可以极大程度解决老年人、盲人等人群点外卖的“打字不方便、操作流程太长”等痛点，因此，将一些复杂的操作转化为语音指令，针对按钮动作给出语音反馈，于是，老年用户在点外卖过程中，只需要对手机说出“下单”等指令，就能完成交易。

未来，除了点外卖，这套系统还可用于老年人自主买药。目前，老年用户可通过语音直接进入买药页面，在咨询界面与在线药师咨询后，即可下单购买相关药品。

上线门票预约关怀专区和一键叫车功能，服务老年人出行

疫情之后，各地景区落实“限量、预约、错峰”的政策要求，通过智慧手段持续推进预约旅游，保证安全有序开放和游客的出游安全。但是对于部分老年朋友来说，也面临着一些难题。

针对老年用户的使用习惯，美团门票上线了“线下门票预订关怀版专区”。专区页面的字体更大，老年人更关心的价格、预约时间等信息得到了突出显示，预约流程也较之前的三步缩短为一步，大幅简化了操作流程，省时省力，有效提升了老年人的出游体验。

在线下，美团还联合云南丽江古城、延安杨家岭革命旧址、吉林省博物院等20余家老年用户最经常旅游的景区启动了适老爱心改造试点工作，在线下的景区入口为老年人设立专属入园通道，协同社会服务工作者为老年人提供人工帮扶、信息引导等工作。

今年开始，美团打车升级了老年人服务体系，在上海、南京试运营了“一键叫车”功能，优化界面并配备语音助手。用户可通过扫二维码或点击美团的微信小程序，进入老人打车页面，无需输入起点和终点，即可呼叫周边车辆接驾。上车后，司机询问老人目的地并帮助其输入地址，即可直接前往，实现了极简操作，提升了老年人的出行效率，很大程度上解决了老年人在智能技术面前遇到的出行难题。

“目前，我们已经成立了专门的助老调研体验团队，针对老年用户的典型生活场景进行详细分析和还原，力争利用美团的线上线下生活服务能力，为老年用户创造线上线下生活无缝融合的体验。”美团相关负责人表示。

(责编：李源、董童)