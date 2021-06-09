原标题：交通银行成为2021世界人工智能大会荣耀合作伙伴

6月8日，2021世界人工智能大会倒计时30天暨合作伙伴发布会在上海世博展览馆会议室举行。会上正式宣布，交通银行成为2021世界人工智能大会荣耀合作伙伴。大会观众及媒体注册报名通道同步开启，这标志着本年度大会已进入筹备冲刺阶段。

交通银行党委委员钱斌在会上表示，交行作为荣耀合作伙伴，将为世界人工智能大会提供全方位、高标准、高质量的金融服务。交行始终践行“创新超越”的企业精神，将“数字化转型”上升至集团战略层面，持续推进“数字化新交行”建设，积极推动“金融AI+”生态模式变革，将金融科技创新全面落实于服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务中。

钱斌介绍，交行将携最新人工智能创新应用成果，亮相大会展厅，通过“交银e办事”和“数字人民币”两大展区，呈现金融与科技高度融合、智慧AI+的生态体系，来演绎“城市数字化转型”的主题。大会期间，交行还将举办以“AI新时代，数智新金融”为主题的金融科技分论坛，深入探讨在不同场景中运用金融科技能力让生活更加美好，运用隐私计算的技术让数据共享成为可能，真正解决实际生产业务问题。

同时，根据大会特点，交行已着手为大会量身定制了一揽子金融服务方案，精准对接大会相关的各类金融需求，为来自五湖四海的专家学者和观展来宾提供安全、便捷、贴心的金融服务，并在资金管理、融资服务、跨境服务、财务顾问等方面为大会主办方及相关企业客户提供全方位金融支持。

钱斌介绍，作为一家总部在沪的国有大型商业银行，交行将以此为契机，进一步发挥主场引领优势，更加深度融入上海打造世界影响力数字城市的战略布局，持续推进科技赋能，大力创新金融产品和服务。

2021世界人工智能大会将于今年7月8日至7月10日，以线下线上结合的方式召开，主会场继续设在浦东世博中心，联动徐汇等区。展览设在世博展览馆，提早一天于7月7日开展。

(责编：李源、董童)