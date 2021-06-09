人民网北京6月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行发布的《中国区域金融运行报告（2021）》显示，2020年全国国内生产总值同比增长2.3%，经济在一季度受疫情冲击后逐季恢复向好，内生增长动能逐步增强。东部、中部、西部和东北全年地区生产总值分别同比增长2.9%、1.3%、3.3%和1.1%。

报告显示，2020年区域经济金融运行主要呈现以下特点：一是经济展现强大韧性，区域协同发展稳步推进。京津冀、长三角、粤港澳大湾区所在的内地省份对全国经济增长贡献率达49.3%，城市群引领作用持续增强。产业转型升级稳步推进，东部、中部、西部地区第三产业增加值占比分别比上年提高1个、0.3个和0.2个百分点，东北地区第一产业比重较上年提高1个百分点。

二是投资结构继续改善，高技术产业和社会领域投资增长较快。全年高技术产业投资、卫生等社会领域投资增速分别快于全部固定资产投资7.7个和9个百分点。东部、西部和东北地区固定资产投资分别比上年增长3.8%、4.4%和4.3%，制造业投资和基础设施补短板力度较大；中部地区克服疫情影响，固定资产投资实现0.7%的正增长。

三是对外贸易逆势增长，消费复苏逐步向好，新发展格局加快构建。东部地区货物进出口稳中提质，电子产品、医疗仪器及器械出口快速增长。中、西部地区货物出口增速均超过10%，民营企业外贸更加活跃。全国线上线下消费融合发展加快，全年网上零售额增速高于社会消费品零售总额增速14.8个百分点。

四是新兴发展动能显著增强，供给侧结构性改革取得新进展。东部地区工业企业效益持续改善，以互联网信息技术为支撑的新兴服务业发展强劲。中部地区加大国有资本对支柱产业和战略性新兴产业的支持。西部地区加大僵尸企业处置和“散乱污”企业整治力度。东北地区加快国有企业改革，淘汰落后产能工作持续推进，高端装备制造领域多项关键核心技术取得突破。

五是脱贫攻坚取得全面胜利，减税降费政策成效明显，民生底线保障有力。全国现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，贫困人口较多的四川、贵州、甘肃农村居民人均名义可支配收入增速高于全国平均水平。深度贫困地区贷款投入实现“两个高于”，西部地区金融精准扶贫贷款余额约占全国六成。实施阶段性大规模减税降费，与制度性安排相结合，全年为市场主体减负超过2.6万亿元。

六是金融有力支持抗疫保供、复工复产和实体经济恢复发展，稳企业保就业成效显著。多措并举引导金融机构向实体经济让利1.5万亿元。全国社会融资规模和贷款增速高于上年，东部、西部地区本外币各项贷款增速分别比上年末高1.0个、0.2个百分点。两项直达实体经济的货币政策工具精准落地，东部地区普惠小微贷款增速领先全国，中部地区金融机构普惠小微贷款加权平均利率较上年同期下降达0.89个百分点。

七是金融支持经济高质量发展力度加大，金融改革创新持续深化。各地区制造业特别是制造业中长期贷款快速增长，产业链供应链金融服务能力不断提升。东部地区金融业对外开放走在全国前列，金融市场双向开放加速推进。各试验区绿色金融标准、绿色金融产品创新取得阶段性成果。农村金融、普惠金融改革试验区建设纵深推进，金融基础服务和便民惠民水平持续提升。

八是金融体系保持稳健运行，防范化解金融风险攻坚战取得重要阶段性成果。中小银行多渠道补充资本金取得新进展，东部、西部地区地方法人银行资本充足率分别较上年末提高0.3个、0.8个百分点。金融资产质量总体向好，东部、西部和东北地区金融机构不良贷款率分别较上年末下降0.08个、0.58个和0.18个百分点，中部地区金融机构受疫情影响资产质量略有承压，不良贷款率较上年末上升0.06个百分点。高风险金融机构和重点领域风险得到有序处置，互联网金融风险明显收敛。

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