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国开行计划设立5000亿元专项贷款 服务能源领域“碳达峰、碳中和”

2021年06月09日10:04 | 来源：人民网
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日前，国家开发银行（以下简称“国开行”）制定《支持能源领域实现“碳达峰、碳中和”战略目标工作方案》并提出，“十四五”期间设立总规模为5000亿元（等值人民币，含外汇）的能源领域“碳达峰、碳中和”专项贷款，其中2021年安排发放1000亿元，助力构建清洁低碳安全高效的能源体系。

据介绍，该专项贷款将主要用于支持重点流域干流水电、沿海核电、平价风电和光伏发电、海上风电、“风光水火储一体化”综合能源基地、跨区输电通道、抽水蓄能、储能及氢能试点示范、天然气产供储销体系建设、煤层气抽采利用等。国开行将建立绿色通道，为相关项目给予差异化信贷政策支持。

能源领域是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键抓手和先行领域。国开行将在能源领域先行先试、率先发力，深化银政合作，加强顶层设计，大力支持低碳清洁能源发展，服务涉碳能源产业转型升级，探索推动碳汇经济发展，加强绿色融资国际合作。在扎实做好风险防控的基础上，国开行将发挥开发性金融创新优势，围绕碳资产价值创新设计融资模式，推动建立碳金融体系，提升“碳达峰、碳中和”战略服务能力。

同时，国开行将积极发挥债券银行优势，加大“碳达峰、碳中和”专题绿色金融债券发行力度，扩大绿色信贷覆盖范围，引导社会资金服务国家战略。推动子公司支持“碳达峰、碳中和”项目，总分行、母子公司协同联动，共同提供投资、贷款、债券、租赁、证券等多样化、全方位综合金融服务。

(责编：董童、李源)

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