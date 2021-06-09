许维娜

2003年，我国首次载人航天飞行取得圆满成功。在距离北京三千里外的贵州省遵义市，一群在黔北大山中为军工事业耕耘了近四十年的航天人激动不已。

这一历史时刻永远被铭记，作为“神舟五号”等载人航天工程研制参与单位的“O六一基地”，承担着电源、继电器、电连接器、特种电机、电爆阀等6大类70个品种的研制任务，为我国首次载人航天飞行的成功作出了突出贡献。

“O六一基地”建设初期正在进行防空洞建设。来源：受访方供图

在遵义的大山中，有这样一个工厂，在一排排看似平凡的红砖房里，掩藏着一段从“三线军工企业”到航天工业“排头兵”的珍贵历史。任凭时光流转，一代代航天人以自强不息、百折不挠的信念和勇气，在漫漫征途上书写了三线军工薪火相传、砥砺奋进的动人传奇。

壮阔东方潮，奋进新时代。新中国成立以来，我国航天事业从无到有，从小到大，蓬勃发展，不断朝着建设航天强国的宏伟目标持续迈进。

叩问：“中国究竟能不能搞导弹”

时间拨回到2017年7月30日这一天，在庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵式上，中国航天科工集团第十研究院（简称“航天十院”）研制生产的武器装备威武雄壮地驶过阅兵台，接受党和人民的庄严检阅。

细数艰苦奋斗历程，航天十院诞生于历史的选择，担负起历史所赋予的使命，为实现建设航天强国的“中国梦”贡献力量。

1964年，党中央在考虑第三个五年计划时，决定把京广线以西、陇海线以南的大三线作为“三线建设”的主要地区，以便建设一个战略大后方。

经过两次实地勘察，最终，党中央决定在遵义、绥阳、桐梓三县境内的山沟里布置若干个厂。由此，在黔北高原的大娄山脉，一场“靠山、分散、隐蔽”的三线军工企业——“O六一基地”轰轰烈烈地拉开了建设序幕。

1965年，一群来自五湖四海的拓荒者怀着满腔的创业激情，响应党的号召，远离都市和亲人，奔赴黔北高原，在群山深处开山筑路、战天斗地，开启了声势浩大的建设。

航天十院建设初期的劳动场景和如今的工业园区对比。来源：受访方供图

经过五年的奋斗，到了1970年，“O六一基地”正式投产。这一年12月，首批地空导弹完成总装。

穿越时光的隧道，矗立的厂房、挥舞的铁镐、震天的号子、滚落的汗水……这是航天十院人在艰苦卓绝建设和奋斗中留下的生动剪影，印证了中国航天之父钱学森在回答“中国究竟能不能搞导弹”之问时的决心：“外国人能搞的，中国人也能搞！”

探索：从“找米下锅”到“创新发展”

改革开放后，我国的工作重点转向以经济建设为中心，全国三线军工企业普遍出现了任务锐减的趋势，一些企业面临着“找米下锅”的局面。

“改革开放之初，O六一人开始了融入市场经济、开辟民用产业的曲折探索。”航天江南党委工作部副部长李德文表示，在挑战与机遇面前必须果敢坚毅，此时，不等不靠的航天十院人喊出了第二次创业的口号。

1983年11月，初冬的黔北，一场关于“冰箱能否上马”的会议在遵义大山深处举行。正当大家七嘴八舌地讨论着“我们是型号总装厂”“这样是不是不务正业”时，彼时的厂长吴民展用力一拍桌子，无比坚定地说：“干！出了问题，我负责！”

航天十院当时生产的风华冰箱。来源：受访方供图

就这样，以冰箱为典型民品代表，航天十院人利用军工企业技术、设备、人才优势，步入国民经济建设新战场和社会主义市场经济的商海。探索民用产业以来，先后开发成功300多项民品，有80多种产品投入批量生产，近20种产品远销国外。

摆脱故步自封，顺势融入发展大局。民品上规模，型号产品上“尖端”，这让航天十院逐步向企业高质量发展迈进。从1984年到1992年，在这短短的八年时间里，航天十院的总产值增长了15倍，达到了13.2亿元。

在我国经济社会发展大跨越时期，昔日星罗棋布于中西部地区的“三线企业”，成为推动中国西部工业化的“加速器”。航天十院也成为了推动贵州工业建设的“排头兵”，成为了引领贵州科技创新发展的“火车头”。

进入“十二五”时期，“O六一基地”换挡提速，驶入发展快车道。2015年1月，原“O六一基地”转型升级为航天十院，标志着贵州航天转型升级迈上了新台阶，迎来跨越发展的新机遇。

随着时代的发展，航天十院担负的使命也发生了深刻的历史性变化，但练好勇挑重担的“武功”不曾动摇。

探索民用产业是时代赋予国防建设和经济建设的一篇大文章，也是航天十院持续稳定健康发展的战略路径。哪里有资源配置需求，哪里就有企业发展潜在的机会。

在新理念的引导下，航天十院上下主动作为，多方发力，形成了以高端技术装备、工业基础件及新材料、信息技术为代表的发展格局，多项产品达到国际同类先进水平。

由十院研制处于世界领先水平的大功率液力变速器。来源：受访方供图

在这其中，应急救援装备、大功率液力变速器、核级铸锻件、超临界流体萃取技术装备、精密齿轮、化学电池、微特电机、继电器、电连接器……航天十院诸多品牌享誉业内外。

传承：“三线精神”五十六载生生不息

一边是大国重器研制任务的高标准完成，另一边是积极探索技术发展路径。

每一次阅兵，都凝结着航天十院人的汗水；“神舟”飞天、舱外“行走”、太空之“吻”、“嫦娥”奔月、蟾宫“漫步”……每一次伟大创举中，电池、电机、继电器、电连接器、齿轮、切割器套件等产品都离不开航天十院人的努力。航天十院充分发挥军工技术优势，做强做优民用产业，形成了装备制造业、电子信息技术产业、现代服务业三大板块，许多产品在民用产业细分市场处于国内领先地位。

我国航天事业每一次稳步前行的背后，都离不开默默耕耘的航天人。 “航天十院能取得今天的成就，一方面是靠不断创新，另一方面是靠航天人的信念。”航天十院科技委副主任魏俊华表示。

2015年9月，我国新型运载火箭“长征六号”成功发射，并创造“一箭20星”的亚洲纪录。航天十院所属航天天马材料成型部钳焊一班班长姜涛，带领团队承担“长征六号”火箭运输起竖系统和发射台项目中的翻转起竖机构焊接任务。他首次焊接高强度合金钢，经过多次工艺试验，反复验证材料的性能和可靠性，并在现场进行技术指导生产，最终圆满完成火箭运输起竖系统和发射台项目生产任务，力助“长征六号”成功发射一箭20星。

“老姜焊接的东西就是好，可以百分百的通过X光探伤。”这是同事们对于姜涛的评价。从一名初中生成长为享受国务院政府特殊津贴的“国家级技能大师”，姜涛凭借自己的双手，焊接出一件件精品，实现了一名普通工人的人生梦想。

姜涛正在和徒弟讨论产品焊接出来的技术状态。来源：受访方供图

姜涛在手工焊、氩弧焊、二氧化碳气体保护焊、大型结构件焊接变形及控制方面建树颇多。为了把自己的专业知识和实践经验毫无保留地传授给徒弟，他总结出一套实用的铝合金焊前清理及焊接工艺参数，编成《铝合金焊接工艺规范》作为航天十院内部教材推广。

一件事，做到极致便是大师。魏俊华介绍，从为我国第一枚自主研发的导弹及‘东方红一号’人造卫星研制生产配套电源开始,梅岭电源为我国‘海、陆、空、天、电’等领域的200多种装备型号研制、生产了1500多种配套电源产品。

“人们所熟知的‘长征’系列火箭、‘神舟’系列飞船及‘嫦娥’探月工程等航天飞行器的‘心脏’均有出自我们梅岭人之手。”魏俊华表示，他们发扬“三线精神、一线理念”，先后攻克锌银蓄电池、锌银贮备电池、热电池、锂亚硫酰氯电池、锂离子电池、高压氢镍电池等多项特种化学电源关键技术。

而无论哪一代航天十院人从来都不缺乏那一股精气神，这里还有许多故事，记录着航天十院的变迁。

如今，年轻的航天人总是会听到这些故事：在一个寒冷的冬天，导弹总体设计研究所副所长孙澄冒着生命危险驾驶发射车，驶向导弹试验场；罹患癌症的林泉电机厂研究室主任李世安为了完成导弹实验，隐瞒病情走向戈壁荒漠，在试验成功后却倒下了；导弹控制系统专家赵玉才夫妻俩在导弹系统研制攻关的岁月里，痛失了自己年幼的女儿……这是航天十院的人所熟知的“三线精神”，在继承中弘扬，在创新中发展。

有这样一群从未干过汽车的航天人，为了承担汽车驾驶室零件制造拼了命。11月出差到温度降到了10°的贵阳试模具，在油毛毡搭建的爱停电会透风的工棚里，有电干没电守，冻病了一半；有人被弹起的工件划伤鼻子鲜血直流，送到医院45分钟后又出现在机床旁……就这样，他们提前三天交出了试制的15台汽车驾驶室。

一位95后新入职员工不能理解：“这样对吗？不应该安全第一？”。然而，正是几代航天十院人在长期奋斗中，铸就了航天十院昔日的辉煌，并正引领者航天十院不断攀登一个又一个高峰。

数据显示，“十三五”时期，航天十院营业收入从104.63亿元升至160.29亿元，经济规模快速增长，年均增速达11.20%；全员劳动生产率从每年15.69万元/人增至每年27.24万元/人，价值创造能力不断增强，年均增速达14.19%。

航天十院科技委常委蔡景元表示，下一步，航天十院将把握“两个重点”推动高质量发展，一是关键技术不断突破，通过追踪国际先进水平技术，不断加强技术储备；二是产业化水平提升，保持民用产品智能制造竞争优势。

这一路上风雨兼程，再回首已过万水千山。从“O六一基地”到“航天十院”，中国航天壮丽征程中的每一步，都描绘着一张崭新的蓝图，都有着航天十院人集智攻关、无私奉献、顽强拼搏的身影。

眺望前方的奋进路，航天十院已逐步发展成为综合能力较强的大型企业集团，并朝着建设国际知名、国内一流的航天技术企业集团迈出了更加坚实的一步，焕发出前所未有的生机与活力。

(责编：赵超、吕骞)