人民网北京6月9日电 （记者毕磊）6月8日是第十三个世界海洋日和第十四个全国海洋宣传日。记者从自然资源部获悉，当天，联合国“海洋科学促进可持续发展十年”（简称“海洋十年”）中国研讨会在青岛举行。此次研讨会重点围绕海洋综合认知科技创新、海洋生态和生物多样性保护、海洋对碳中和目标的解决方案、深海特殊生境发现等科学前沿和国内科学实践进行研讨，共商中国参与“海洋十年”的行动目标和实施内容。

据记者了解，2017年第72届联大通过决议，宣布2021年至2030年为“海洋科学促进可持续发展十年”，并授权联合国教科文组织政府间海洋学委员会牵头制定实施计划。2020年第75届联大审议通过了“海洋十年”《实施方案》。2021年1月，“海洋十年”正式启动。

自然资源部副部长王宏在致辞中表示，与以往的全球海洋计划相比，“海洋十年”的特殊意义在于，通过掀起一场真正的“海洋革命”，为海洋治理提出科学解决方案。“海洋十年”的实施，为世界各国提供了重要合作和发展机遇，也让中国与国际社会携手共进，推进海洋科技和海洋治理的变革，实现海洋的发展。”

“海洋十年”的愿景是“构建我们所需要的科学，打造我们所希望的海洋”，旨在“推动形成变革性的科学解决方案，促进可持续发展，连接人类和海洋”。它是联合国促进海洋可持续发展的重要决议，是未来十年最重要的全球性海洋科学倡议，将对海洋科学发展和全球海洋治理产生深远影响。

“保护海洋，不仅是关乎海洋，还关乎人类。”联合国教科文组织政府间海洋学委员会执行秘书弗拉基米尔·拉宾宁在视频致辞中表示，各国应积极寻求全球海洋绿色发展的解决路径，为人类做出重要贡献。在这个过程中，中国积极参与“海洋十年”的行动值得赞扬，同时也希望“中国智慧”发挥更大作用，促进相关活动的组织和实施。

中国科学院院士、国家自然科学基金委员会副主任侯增谦指出，“十四五”期间，国家自然科学基金委员会将围绕宜居地球这样一个重大科学命题，以国家深海、深空探测计划为支撑，以地球系统理念为指导，以八个领域为框架，紧密结合重大需求，构建地球科学发展的四梁八柱，其中海洋和极地作为地球科学四梁八柱的重要组成部分，必将得到广阔的发展空间。

(责编：赵超、吕骞)