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守护孩子们眼里的“星星” 浙商银行“一行一校”暖心助学解难题

2021年06月09日10:22 | 来源：人民网
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近年来，儿童青少年的视力健康受到政府及教育部门、社会各界越来越多的关注。在6月6日“全国爱眼日”期间，浙商银行与全国19个结对小学开展了“一行一校·亮睛睛”护眼行动，为孩子们的健康成长排忧解难。

据介绍，在这次浙商银行护眼行动组织的视力检查中，共排查出结膜炎、倒睫、近视等视力问题学生1226人，其中部分学校学生近视率超过52%。“接下来，我们将分阶段、分类别帮助这些孩子们，引导他们保护视力。”重庆分行志愿者聂绍玲说。

除了邀请眼科医生，为学生进行视力测试，全面排查学生近视、弱视、散光等视力问题并建立普查档案记录外，浙商银行的志愿者们还安排专业人员对学校教室、活动室、学生宿舍等进行光线测试，鉴定这些区域灯光配备是否符合护眼要求。日光灯老旧，照明眩光值高、桌面亮度低、显色指数低、黑板照度低……针对排查出的问题，浙商银行联合学校，对光线不达标的校舍采光和照明进行改造，共安装护眼灯具1246盏。

同时，浙商银行多措并举，为孩子们的健康成长排忧解难：投入资金完善学校体育设施、场地，鼓励学生户外运动和体育锻炼；调理膳食，在营养餐中增配鱼类、水果、绿色蔬菜等“护眼食谱”；在校园内布置视力保护宣传栏，教室内护眼图、桌面绿植，营造爱眼护眼氛围；给孩子们上一堂保护视力健康课，引导学生养成良好的用眼卫生习惯……通过实实在在的公益助力，新变化、新风貌正在这些学校悄然发生。

据了解，自“一行一校”结对帮扶工作推行以来，浙商银行总分行联动，广泛深入山区筛选学校，细致调研学校困境制定帮扶计划，积极开展帮扶活动改善办学条件。目前，已与贵州省长顺县、山东省临朐县、湖北省通城县等19所乡村小学建立了长期结对帮扶关系，惠及学生6807人，覆盖教师563人，循序渐进改善结对学校的软硬件设施、营养餐食等。

“不只是物质上的援助，更是心灵上的沟通。”济南分行志愿者王莉说，不仅要让孩子们吃饱穿暖，更要让他们带着乐观、开朗的心理健康成长。

浙商银行相关负责人表示：“潜心求良策，躬身做实事，我们一定持续不懈的把‘一行一校’的好事办得更好，持续振兴乡村教育。” 

(责编：李源、董童)

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