原标题：打造优质农产品品牌 京东618助力农民增收与消费升级正循环

与草原朝夕相处的哈萨克族牧羊人铁辽什，第一次将地道的新疆羊肉卖到了远方；夕阳西下，福建宁德的养殖户陈宗蒲看着成群跃出水面的黄花鱼，这些美味即将走向全国消费者的餐桌；漫山遍野的无锡阳山水蜜桃，沉甸甸的压在枝头，鲜嫩多汁的果实被一车车送出果园，种植户张莹眼里充满了期待……

这个京东618，从西北天山脚下，到东南海岸线，遍布天南海北的农户和京东618一起忙起来、火起来，收获“稳稳的幸福”；从楼宇间到鸡犬相闻的村舍里，超过5亿消费者都能享用到新鲜、高质量的农产品。

让我们走进农户，听听他们和京东“最美的相遇，最美的期待”。

新疆哈萨克族牧羊人：京东618加速链接现代产业

每年6月初，是新疆牧羊人转场季的开始。

牧民赶着成群结队的牲畜，从冬牧场向夏牧场“迁徙”。羊不仅是他们世代生活中的一部分，更是重要的生计来源之一。

来自新疆乌鲁木齐南山牧场的哈萨克族牧羊人铁辽什，和家人们宰了一头羊吃了团圆饭。这顿饭后，铁辽什就要踏上数日转场风餐露宿的路途，不过这次，他心里充满了干劲。今年他第一次加入京东618的队伍，将有实打实的增收等着他。

铁辽什家里一共6口人，虽然一年四季都要跟着草生长的地方辛苦转场，但是年收入大概七、八万元。

受访者供图

去年冬天，铁辽什的妈妈糖尿病发急用钱，严冬时节游客甚少，屠宰场暂停收货，一时间无法将羊卖出去变现。他在同学的介绍下认识了京东在当地的负责人，说明情况后，京东派人到家里考察了大尾巴羊的质量。验收合格后，当即将家里的40只活羊全部收走，现结了5万多元账款，解了铁辽什的燃眉之急。

如今铁辽什已经和京东合作半年，说起省事儿又增收的显著变化，他喜形于色。

“现在随时随地都可以卖出去，只要有羊，我们就可以直接就把它发走。一年收入比以前能增加3至4万元。”京东在新疆设有一个长期收购点，定期到农户家里收活羊。现在不止铁辽什一家，很多周边的朋友经过他的介绍也一起加入了京东。

如今，铁辽什通过京东618和各地购买新疆生鲜羊肉的消费者产生了关联。这个新“节日”一定能给他带来的实打实增收，踏实地忙碌了。

水蜜桃种植户的京东618： 电商为传统农业注入新活力

张莹的水蜜桃种植园地处无锡阳山。刚下过一阵小雨，漫山遍野的水蜜桃沉甸甸的压在枝头。润草湿木之间，有十几个人正在忙碌着采摘果子。他们把水蜜桃小心放在筐里，为京东618备货。

受访者供图

无锡阳山水蜜桃皮薄肉厚，最重要的是汁水特别多，撕下皮后汁就会往外流，特别甜。虽然产品够硬气，但是品牌和渠道一直是张莹的心病。桃子的价格受市场波动比较大，经常忙活大半年，但是又卖不上价。

后来无意间，张莹了解到京东平台有一系列的电商扶持政策，于是她动起了去京东卖货的心思。全新的模式，也吸引了很多年轻人的加入。每到节假日大促的时候，他们就聚在一起，商量吸引人的营销活动，特别有激情；而每年京东618他们更是全力以赴，看着一车车水蜜桃运往全国各地，大伙儿有说不出的满足感。

就这样，从每年收入不稳定到营业额200万左右并且逐年稳定增长，京东在背后帮了大忙。京东给张莹带来的扶持深入到品控、供应链、物流仓储以及营销等方方面面，提升了品牌溢价能力，输出稳定的农产品品质，收获了好口碑。

今年京东618大幕已经拉开，张莹和小伙伴们每日都在热火朝天的采摘、打包、备货。她尝了一口刚从树上摘下来的水蜜桃，一边擦着沾满甜汁的下巴，一边自信满满的说：“今年京东618肯定又是一个好年成，阳山水蜜桃和年轻人们都准备好了！”

福建宁德养殖户的京东618生意经：“三去黄花鱼”圈粉忙

福建宁德飞鸾镇一处黄花鱼养殖场内，大量黄花鱼跃出水面觅食。

检查水质、投饵、捞鱼、生产打包……老板陈宗蒲繁忙有序的一天又开始了。他说：“今年京东618我们都卯足了劲，想让更多的人尝尝宁德的鱼。”

从养殖“门外汉”到镇上最有实力的养殖大户，陈宗蒲一家已经坚持了10年之久。

五年前，他选择与供应链和生鲜优势突出的京东合作，主打产地直发的京东三都港旗舰店正式开张。说起店铺的生意规模，陈宗蒲还是很佩服自己的眼光：“电商部分现在一年的营业额大概在1亿左右，整个线下大概2个亿，电商部分的销量增长非常明显，逐年走高。”

陈宗蒲与京东的合作不仅体现在营销、品控、供应链上，甚至在新品打造层面，京东凭借精准的消费洞察，也能给出十分中肯的产品策划意见。三都港的黄花鱼线上一段时间后，去鳃去鳞去内脏的“三去”鱼产品开始走俏。京东运营人员发现：“在平台上购买黄花鱼的主要用户是生活节奏更快年轻人，因此更加注重便捷性，只希望鱼简单加热就能成为美味。”于是建议陈宗蒲在加工时增加一个处理——开背。“开背”即把鱼从中间片开，但不切断，保证了鱼的完整，还大大缩短了冰鲜鱼类化冻的时间。

方便快捷的体验和鲜嫩好吃的口感让分秒必争的都市人尝到了实惠，三都港旗舰店也因此越卖越红火。“目前我们在京东的复购率能达到40%，回头客撑起了不少单量，三都港的口碑已经打出去了。”

京东为高质量农产品的销售提供了更加精准、高效的上行渠道，缩短了传统农产品销售的供应链环节，并帮助他们树立品牌、扩展影响力，这不仅增加农业经营者收入，也提升了其抵抗风险的能力，为他们打造持续成长的路径。

(责编：董童、李源)