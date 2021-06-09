人民网北京6月9日电 （记者王震）6月8日下午，泰达宏利基金管理有限公司在北京举办2021年下半年市场展望及投资策略会，主题为“财富大时代，投资新征程”。

会上，泰达宏利基金总经理助理、权益投资总监刘欣认为，长期来看对市场并不悲观，短期重点关注结构性机会。估值层面来看，一些属于核心资产的股票存在估值较高的问题，但很多股票的估值还是很低，当下应该关注低估值股票的投资机会。

刘欣分析，新兴科技股票具有高成长性，核心消费白马股盈利好，看好长期收益，短期有估值压力；以银行和电力为代表的低估值板块，长期收益中等，短期估值修复空间大；以有色金属、化工为代表的周期股，短期弹性大，资金博弈属性重。中小盘黑马股票长期估值修复空间有限，A股整体资金仍在机构化，但速度或有放缓；短期由于资金博弈属性较轻，可能成为阶段性避风港。

“在基金组合建仓初期，需采取相对稳健的策略。在基金组合正常运行期，将综合运用大类资产配置策略和绝对收益投资策略，根据市场情况积极动态地调整基金组合的大类资产配置结构、精选个股、精选个券、灵活调整组合的久期和杠杆。”

如何构建稳健的配置策略？泰达宏利基金总经理助理、固定收益投资总监宋加旺表示，绝对收益投资，要力争实现三大投资目标——“安全、稳健、可持续”。首先是本金安全，以管理资产的安全、保值为投资管理的第一目标；第二是稳定适度回报，加强风险管理，谋求适度稳健的风险调整后收益，力争实现基金资产的稳健增值；第三是长期收益最大化，坚持长期价值投资，力争获取超过业绩比较基准的长期绝对回报。他认为，绝对收益投资目标的实现，需要运用好大类资产配置策略，需要运用好细分品类资产的绝对收益投资方法和策略。

“回顾2012年至2020年A股每一年市场表现最好的行业，发现只要找到盈利增速超预期，景气度向上的行业，大概率就会赢。”泰达宏利基金成长组组长、基金经理王鹏认为，如果想追求每一年的净值增长，其中关键在于寻找景气行业的龙头。

王鹏看好三类板块的机会，一是新兴成长行业，这类行业由景气驱动；第二类是稳定成长行业，投资这类企业的关键在于稳定的业绩增速和稳定的估值框架。第三类是周期成长类企业，要把握眼前核心业务基本面的景气上行。

泰达宏利基金管理有限公司副总经理刘晓玲表示，“站在当下时点，在居民财富大搬家的时代背景下，我们对未来有更多的期待和向往。我们会继续坚持国际化视野持续创新，努力为投资者的多元化资产配置提供更多优质服务，会更加积极投入到多层次资本市场的建设中来。”

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