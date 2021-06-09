人民网合肥6月9日电（陈浩）日前，中华全国总工会决定，对获得2021年全国五一劳动奖状、全国五一劳动奖章、全国工人先锋号的单位和个人进行表彰。其中，交通银行安徽省分行营业部营业室榜上有名，摘得“2021年全国工人先锋号”荣誉。据悉，该营业室是交行系统内唯一一家由交行推荐、并获此殊荣的分支机构。

交通银行安徽省分行营业部营业室“新时代金融职工讲习堂”一角。交通银行安徽省分行供图

了解“全国工人先锋号”的人都知道，这块奖牌不好拿。根据中华全国总工会颁布的《关于深入开展创建“工人先锋号”活动的实施意见》，“全国工人先锋号”的授予对象是，全国各类企事业单位中，为推动经济社会发展做出突出贡献，并具有时代性、先进性和示范性的车间、工段、班组，创建内容为“四个一”，即一流工作、一流服务、一流业绩、一流团队。

要求之高、标准之严，一目了然。

那么，作为金融系统为数不多的上榜者，该营业室究竟有何秘诀呢？对此，营业室负责人高飞表示，“客观地说，获奖是一件水到渠成的事情。因为，‘全国工人先锋号’的‘四个一’内涵，与我们一直以来的奋斗目标是一致的。”

据了解，营业室是交行安徽省分行对外的旗舰窗口，是中国银行业“百佳”网点。近年来，该网点积极打造年轻化、高学历、有活力的人才队伍。现拥有员工52人，本科以上学历占比100%，党员23人。

“高素质团队是我们开展工作、做好服务的前提和基础。”高飞说，尤其是在去年的战“疫”中，营业室全体员工冲锋在前，有效保障了省财政防疫资金的及时准确划拨，并在第一时间发放疫情专项贷款2亿多元，为相关企业的生产以及疫情防控提供了资金支持。“当时，很多资金划拨都在晚上，但大家没有怨言，想方设法克服个人和家庭困难，没有一个‘掉链子’。”

在助力地方经济社会发展过程中，营业室注重金融服务创新。据了解，2020年，营业室上线合肥市排水办水环境治理工程建设资金托管系统、合肥市产权交易中心开通“招标通”系统，为客户提供高效金融服务的同时，有力保障了政府资金安全。今年以来，营业室加力发展普惠金融。截至5月末，“两增”贷款余额较年初净增2.25亿元，是去年全年增量的1.82倍。

营业室还勇担社会责任，常态化深入厂区、商圈、学校、乡村等开展金融知识宣传活动，积极助力构建和谐有序的金融环境。近年来，先后联合安徽省财政厅非税管理局、合肥市房产局维修基金管理中心等单位分赴六安市花园镇天竹村、合肥市长丰县陶楼镇等地开展扶贫慰问活动，为退伍军人、留守儿童及老人等送温暖。

在高飞看来，一流团队加上一流服务，势必创造出一流的业绩和工作。统计显示，截至2020年末，该营业室人民币各项存款余额超40亿元、各项贷款余额近60亿元，综合绩效考核位列省交行系统第1位。

营业室工作人员为建筑工人耐心地讲解办理业务所需的材料和流程。交通银行安徽省分行供图

“在创建‘全国工人先锋号’过程中，我们坚定推行‘党建+’工作模式，保障了各项工作的顺利开展。”高飞说，此番获奖，既是对过往工作的肯定，更是对今后工作的激励。“营业室将在上级的统一部署和领导下，以‘旗舰窗口’的标准严格要求自己，加强金融创新和产品服务集成，在更好服务合肥乃至全省经济社会发展大局的同时，创造更优业绩，实现更高质量发展。”

(责编：吕骞、高雷)