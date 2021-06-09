人民网北京6月9日电（申佳平）今日公布的5月CPI数据显示，猪肉价格下降23.8%，影响CPI下降约0.50个百分点。

9日，国家发展和改革委员会官网显示，为更好发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪和猪肉市场价格周期性波动，促进产业持续健康发展，国家发改委会同财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门联合印发《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》（以下简称《预案》），新增“能繁母猪存栏量变化率”“36个大中城市精瘦肉平均零售价格”等预警指标，并设置生猪价格三级预警区间。

有关部门负责人在回答记者提问时介绍，2009年，国家发改委会同有关部门发布了《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》，充分发挥政府猪肉储备调节作用，并根据形势变化于2012年和2015年两次进行修订，形成了《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》。与2015年预案相比，本次《预案》对预警指标和区间、储备分类和规模、储备调节机制等核心内容作了修改完善。

一是丰富预警指标。“猪粮比价”指标是直观反映生猪养殖成本收益对比关系的重要指标，广受生猪养殖业关注，《预案》继续沿用了这一指标。与此同时，《预案》增加了两个指标：一是“能繁母猪存栏量变化率”，该指标能够显著提高风险预警和储备调节工作的前瞻性；二是增加了“36个大中城市精瘦肉平均零售价格”指标，该指标更贴近消费者感受，在猪肉价格过度上涨时能够及时作出预警和响应。

二是调整预警区间。《预案》区分生猪价格过度下跌和过度上涨两种情形，设立了三级预警区间。其中，根据近年来养殖成本收益变化情况，将生猪养殖盈亏平衡点对应的猪粮比价由此前的5.5∶1-5.8∶1提高到7∶1，当猪粮比价处在7∶1-9∶1时不进行预警，为市场自发调整留有充足空间。

三是分类设置储备。《预案》依据政府猪肉储备的不同功能定位，分设了常规储备和临时储备。国家层面常规储备主要用于满足市场调控和应急投放需要。临时储备是结合此轮调控实践、积极借鉴其他有关重要商品储备建设经验提出的，主要是在生猪价格过度下跌、产能大幅下降时进行收储，以稳定生产预期，实现有效“托市”稳产能。同时，储备规模较以往有了大幅提升，调控能力明显增强。

四是完善工作机制。《预案》对本轮猪肉市场调控工作中创新采取的部门会商机制予以巩固，将能够有效提升部门沟通及决策效率。《预案》结合本轮调控实践经验，对地方政府猪肉储备规模、收储机制等相关工作提出了明确要求，将能够有效提升央地联动、区域联动合力。

该负责人透露，国家发改委会同农业农村部等部门出台了一系列生猪稳产保供政策措施，各地认真落实省负总责和“菜篮子”市长负责制，市场主体积极复产扩产，生猪复产扩产势头良好。截至今年4月底，全国能繁母猪存栏量已恢复到正常年份的97.6%，有关方面预计今年下半年生猪出栏量有望恢复到正常水平。随着产能持续恢复，生猪和猪肉价格有望继续向合理水平回归。同时，生猪养殖的规模化、标准化程度以及生物安全防护水平较以往明显提高。

他同时表示，《预案》充分发挥政府猪肉储备调节作为关键抓手的重要作用，对生猪及猪肉价格坚持“调高”与“调低”并重，以供应稳保障价格稳，以价格稳促进供应稳。价格过高时，将投放储备以保障居民消费需要，推动价格向合理区间回落，避免生猪产能过度扩张；价格过低时，将启动收储以托住市场，为养殖场户吃下“定心丸”，避免生猪产能过度淘汰。

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