人民网北京6月9日电 （记者余璐）近日，国家林草局召开国家林草生态综合监测评价启动会，全面部署启动林草生态综合监测评价工作，力争每年公布林草生态综合监测评价成果。

记者了解到，林草生态综合监测评价是按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》的框架，以国土“三调”数据为统一底版，融合森林、草原、湿地、荒漠及以国家公园为主体的自然保护地体系等监测数据，构建涵盖各类林草生态系统状况信息的综合监测评价体系。

国家林草局相关负责人对记者介绍道，开展林草生态综合监测评价工作是为了进一步掌握国家林草生态状况，为生态文明建设提供更加科学精准翔实的决策依据。这是用系统观念推进山水林田湖草沙综合治理、实施碳达峰碳中和战略和推动国土绿化高质量发展的基础性工作。这项工作是林草部门的法定职责，是实现自然资源“一张图”、落实国土“三调”一个底版的需要，也是服务林长制督查考核、林草资源保护发展、林草治理体系和治理能力现代化的需要。

如何坚决打赢林草生态综合监测评价这场硬仗？该负责人表示，开展林草生态综合监测评价既要讲科学，也要讲团体精神，必须坚持国家林草局各司局一体化、国家和地方一体化、国家林草局各直属规划院一体化、行政管理人员和技术专家一体化运作。要加强与自然资源部门的沟通协调，争取指导和支持，坚持打团体战、协同战，形成工作合力。要通过一体谋划、一体设计、一体实施、一体研判、一体汇总、一体应用，实现“六统一”，即统一技术标准、统一数据采集、统一分析评价、统一成果应用、统一共享服务、统一资金结算。坚持全局一盘棋，统筹人力物力财力，集中使用资金和新技术。要特别注重和国土“三调”数据的有机衔接，运用好“三调”成果。

该负责人还谈到，开展林草生态综合监测评价工作既要算经济账，更要算政治账、长远账。要严格资金管理，专款专用，精打细算，提高资金使用成效。坚持质量至上，本着对历史负责的态度，确保每个数据都经得起推敲和检验，建立监督管理考核机制。要明确责任，国家局要建立分区分片负责机制，各省级林草部门要成立相关领导小组，实行一把手负总责。建立奖惩机制，把这项工作完成情况作为评比考核、使用干部的重要依据。严格落实中央八项规定，严格遵守各项工作纪律。组织开展技术培训，确保高质量开展这项工作。

另据悉，国家林草局已成立由局长任组长的国家林草生态综合监测评价工作领导小组，组建了由院士领衔的专家顾问组，各直属规划院会同相关科研院所做技术支撑，并印发了国家林草生态综合监测评价技术方案和技术规程。根据《2021年国家林草生态综合监测评价工作方案》，国家林草局力争明年2月底前公布林草生态综合监测评价成果。

(责编：刘佳、吕骞)