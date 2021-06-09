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腾库迎汛 三峡水库水位提前消落至汛限水位

2021年06月09日16:31 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （王仁宏）据水利部长江水利委员会网站消息，9日11时，三峡水库水位消落至汛限水位145米，提前1天完成消落任务，腾出防洪库容221.5亿立方米。

水利部长江水利委员会（以下简称长江委）水旱灾害防御局相关负责人介绍，三峡水库本轮消落自2020年12月开始，水位自正常蓄水位175米左右消落至汛限水位145米，共消落水位约30米。2021年，长江流域纳入联合调度的水工程共107座，包括47座控制性水库，总调节库容1066亿立方米，总防洪库容695亿立方米。

截至9日8时，纳入联合调度的控制性水库共腾出防洪库容约586亿立方米（不含仍在初期蓄水阶段的两河口、白鹤滩水库），加上部分水库消落至汛限水位以下的168亿立方米调节库容，控制性水库共有754亿立方米库容可调蓄洪水，为迎战长江流域可能发生的大洪水提供有力保障。

今年以来，长江委加强会商分析研判，精心组织实施长江流域控制性水库群联合消落调度，并结合消落过程适时开展了3次三峡库区产粘沉性卵鱼类自然繁殖和1次促进三峡大坝下游产漂流性卵鱼类自然繁殖的生态调度试验。

据悉，5月以来，长江中下游大部分区域多次出现强降雨过程，两湖水系多条支流发生超警洪水，中下游干流水位较历史同期偏高。长江委将按照水利部工作部署，密切关注流域水雨情变化，强化监测预警预报，加强会商研判，科学调度流域水工程，全力做好技术支撑，保障流域防洪安全。

(责编：王仁宏、吕骞)

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