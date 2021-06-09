人民网北京6月9日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局北京市税务局了解到，北京市税务局将党史学习教育与深化税收征管体制改革、优化营商环境紧密结合，在纳税人热切关注的发票审核（核定）环节出真招、办实事。自5月31日起，对符合条件的正常经营纳税人，实现增值税发票“全票种、全流程、全线上”自动审批。系统上线一周以来，已有6654户纳税人体验了增值税发票审批便利服务。

据介绍，自2021年5月31日起，北京市税务局进一步优化电子税务局增值税发票审批相关功能，即在2021年1月对新办纳税人申请增值税发票实现自动审批后，逐步扩大自动审批范围，把申请增值税专用发票版额变更和符合条件的增值税电子专用发票试点纳税人也纳入了系统自动审批范围。这意味着，北京市增值税发票审批实现了全票种、全流程、全线上自动审批，全环节无人工干扰。

在北京市东城区，一家科技企业因为业务发展有了开具增值税专用发票的需求。“记得2017年，我们拿着一大堆资料，去办税服务厅申请增值税普通发票。最近听说发票实现了全流程网上办，所以就想着在网上试一试。坐在办公室打开电子税务局，按照系统提示点击了几下就提交了票种核定申请，本以为要等待几天才能审批下来，没想到不到一分钟就显示受理通过并且返回了审批结果。税务系统如此高效、便捷，为我们公司节省了时间和人力物力，提高了工作效率。”该公司财务负责人张海蓉高兴的说到。

北京市东城区税务局货物和劳务税科负责增值税发票管理的副科长王然，对于发票审批业务的受理变化有着切身的感触。王然介绍说，“发票审批业务从线下到线上，从线上人工审批到全流程系统自动审批，审批时间变为即时办结，真正实现了纳税人、基层税务人双减负，是税务局一直在致力于提升纳税人满意度的直观体现。比如说增值税专用发票的版额变更，以前即使纳税人在网上提交了申请也需要人工进行审批，现在这一环节也实现了系统自动审批，不到半分钟就能将受理结果反馈纳税人，这必将提升纳税人的满足感和获得感。”

“自2017年以来，我们不断总结、分析增值税发票申领过程中的痛点、难点和堵点，并有针对性的提出解决措施，出台并不断完善增值税发票分类分级管理办法，从纳税人和基层税务人员角度思考问题、解决问题。”北京市税务局货物和劳务税处有关负责人介绍，此次增值税发票实现全流程自动审批将惠及全市160余万纳税人。一方面，受理时间从工作日扩展到一周7天均可办理，审批时间缩短至“秒速”，直接提升了纳税人生产经营效率，切实做到发票申请“线上服务不打烊”；另一方面，实现了全程无人工干扰，减少审批人员的自由裁量权，有效规避审批标准不统一带来执法与廉政风险问题。通过看得见，摸得着的实事，进一步提升首都纳税人的满意度和获得感。

据了解，下一步，北京市税务局将按照税务总局统一部署，持续提升大数据应用质效，稳步推进发票电子化改革，为最终实现发票全领域、全环节、全要素电子化贡献北京力量。

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