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农业农村部：全国主要农产品例行监测合格率连续六年维持在97%以上

2021年06月09日17:59 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，近年来农产品质量安全保持稳中向好发展态势，主要农产品例行监测合格率连续六年维持在97%以上。

在9日举行的2021年全国食品安全宣传周农业农村部主题日活动上，专家就公众关心的热点问题进行了科普解读，组织农产品生产者、监管者代表发出联合倡议，开展了农产品质量安全知识下乡进村，同步启动了浙江省第三批国家农产品质量安全县创建工作。

据介绍，近年来，农业农村部门不断加大工作力度，推动农产品质量安全保持稳中向好发展态势。主要农产品例行监测合格率连续6年维持在97%以上，今年第一季度达到97.2%。

据农业农村部相关负责人介绍，下一步将继续坚持保数量、保多样、保质量，以两个“三品一标”为抓手，推进农产品全产业链标准化，推行食用农产品达标合格证制度，通过基层网格化监管，开展食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，利用先进技术手段打造“阳光农安”模式，构建农产品质量安全自律、他律、国律相结合的格局。

据悉，本次活动以“阳光农安 共建共享”为主题，集中展示了农产品质量安全监管成效，强化农产品种养安全用药规定，增强放心农产品消费信心，旨在推动全社会形成关心农安、尚俭崇信、共治共享的良好氛围。

(责编：刘佳、吕骞)

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