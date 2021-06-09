人民网记者 陈远丁

成都被称作新一线最具幸福感的城市，深受全国人民喜爱。人们不禁好奇，成都是如何在高质量发展中，创造高品质生活，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感的？

6月5日，“大国小鲜@新发展理念”网络主题采访团来到成都，寻找成都幸福感爆棚的密码。

首站即城市音乐厅，成都的新晋网红打卡点。它坐落在核心老城区，与周围纵横交错的传统街巷和谐相处，与不远处缓缓流淌的锦江遥相呼应。高低错落的建筑格局，辅以开放性的喷泉广场，既化解钢筋丛林的压迫感，又完成从喧嚣到静谧的转换。建筑外观如切削岩石一般的线条，以米色花岗岩为主体，配以大面积的玻璃幕墙，灵感源自竹编工艺的窗棂式金属格栅，达到简与繁，经典与现代的融合。

缓步走入音乐厅内。明媚的阳光透过采光顶，洒满整个大厅。建筑内部以米色为主色调，采取流动的曲线空间。可谓外刚内柔，浑然一体。内设4个主要观演厅、3个大型排练厅。音乐厅穹顶的“冰芙蓉”、“九寨蓝”，通透轻盈，璀璨晶莹；歌剧厅穹顶的太阳神鸟、漫天星空，雍容华贵，神秘浪漫。可谓既有四川元素，又有成都味道。

音乐厅。人民网记者 陈远丁摄

成都城市音乐厅，堪称国内西部最大、功能最全、设施一流的综合性演出场馆。但让记者印象最为深刻的，是音乐厅通过公益演出等形式，引导观众养成文明礼仪。

2021年4月的首场“城市之星周末惠民音乐会”，采取先到先选座的方式，让近千名观众提前近一个小时便排起了长龙。城市音乐厅演出部副主任田昕霭表示，这一创新之举，目的是为了引导和鼓励观众不迟到的习惯。

在“六一”儿童节专场音乐会《童心·缘》上，300多名儿童观看了演出。为了鼓励小朋友重视音乐会礼仪，让这场音乐会充满仪式感，现场还特别预留出贵宾区，邀请正装出席的小朋友就座，还能与演出嘉宾亲密互动。“通过引导小朋友，来促进成年人文明礼仪的养成。”田昕霭说。

据介绍，城市音乐厅2020年线上线下演出活动共计252场，其中包括公益演出活动101场。“公益艺术讲坛”、“城市之星周末惠民音乐会”已成两大品牌。

音乐厅往东，是露天音乐草坪，在这欣赏街头艺人演唱。再往东，是音乐坊、音乐街区。音乐核心区域和产业标杆正在一步步地构建中。素有“音乐之都”美称的成都，每年有多种形式的音乐节和演唱会上演，吸引上百万人参与。

歌声改变的，不止是市民生活，还有街巷。

“和我在成都的街头走一走，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口”。一首《成都》，唱火了玉林路。

玉林北路是典型的城市老旧社区，但记者首先看见的却是老人信步清幽小巷，绿植爬过白色砖墙，以及氤氲的咖啡厅外，醒目的“爱转角”艺术字。

玉林四巷。 人民网记者 陈远丁摄

推门而入，咖啡厅里几乎满座，读书、品美食、摆龙门阵，自在而巴适。方言墙，让人驻足品味四川方言；老桌椅，游客如织不禁流连忘返。

往里行进，正遇上一节特殊课堂，“垃圾分类巧记诀”。老师即兴测验，一位大妈正逐一作答，坐在一旁的观众忍不住点评。

再往里，职工书屋，大妈们正聚精会神学刺绣。

文创熊猫沙龙、家风课堂等公益活动依次展开，皆“小而美”“小而精”，处处散发浓郁的人文气息和拳拳活力。这里早已告别破旧不堪，而变为老成都味道与诸多文化业态完美融合的文创街区。

爱在转角。作为一个老旧社区，玉林北路社区也曾经困扰于“脏乱差”。2018年，借助电影《前任3》之力，社区请来了专业规划师。通过“党组织引导、市场化主导、商业化逻辑”，连线成片打造“爱转角”文创特色街区，构建10个新消费、新体验场景，营造“映像新玉林·成都老味道”的生活美学空间。

转角是爱。墙绘下的拍照打卡、咖啡厅里的书香，都化在缤纷玉林里。而且，街区的升级改造并没有排斥小吃摊，爱转角的“陈大爷蛋烘糕”等经典美食，守住街坊邻里的老成都记忆；“骑士咖啡”的机车与咖啡，让慕名而来的年轻人元气满满。

玉林是独特而温暖的。文化创意、深度体验和生活美学早已深度融入街区、巷子及院落。

而玉林北路往南，仅几分钟，就来到倪家桥社区。

倪家桥社区。人民网记者 陈远丁摄

进入党群服务中心，视野豁然开阔，眼前一水的卡座，居民与工作人员正面对面拉家常。这里没有工作人员在里面、居民在外头的冰冷“窗口”。8小时办公场所，变成全天候互动式家园——既提供政务及社区服务，给居民解决日常难题，又提供活动场所和文创项目，丰富群众精神生活。

再往里，是一个咖啡馆。居民还能领到免费咖啡券来此消遣。据介绍，这个咖啡馆有讲究，室内书架可以移动。上午，这里属于孩子们安静的看书时间，而下午，书架挪走，咖啡馆登场营业。

原来，2018年，倪家桥社区引入在地音乐文化企业“小酒馆”，提出“社区+园区”的理念，联合打造全国第一个与社区共建的文创园——“院子文化创意园”。

让人没想到的是，这个社区竟成了文创的孵化器。“成都的演艺类活动，在我们这能找到一条完整的供应商。”该创意园运营负责人介绍说，园区引入11个工作室，在这里孵化，一点点走向壮大，有的在圈内已小有名气。

即便发展壮大后，这些团队依然舍不得走。每个月定期有面向社区的活动主题，比如音乐分享会、文化沙龙等，由工作室轮流承办。每周二、周四是园区开放日，居民可以和工作室进行互动、体验。

通过以空间换资源、功能叠加、错时服务的方式，倪家桥社区鼓励驻区单位企业、公益组织及个人等向居民提供文化、教育服务，完善了社区公共文化服务供给网，形成了信息共通、阵地共用、活动共办、服务共享的“社区生活共同体”。

原来，城市的幸福密码，都藏在一个个共享、共建、共治的社区里。

(责编：刘佳、吕骞)