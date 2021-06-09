2021江阴（北京）产业合作恳谈会签约现场。人民网记者 李栋摄

人民网北京6月9日电 （记者李栋）开局就是决战，起步就是冲刺！如何迈出“十四五”铿锵第一步？在8日举行的2021江阴（北京）产业合作恳谈会上，江阴市委书记许峰表示，“江阴正大力实施‘南征北战、东西互搏’战略，致力于将江阴打造成人才集聚洼地、科技创新高地、产业资本福地。

善弈者谋势，善治者谋全局。“南征”就是在江阴南部打造霞客湾科学城，“北战”就是落实长江大保护战略，打好港口资源整合战、城区品质突围战、长江生态保护战；“东西互搏”即为东部高新区要全力进位，加快跻身全国国家级高新区40强；西部临港开发区要加快升格，全力争创国家级开发区。

据了解，5月19日恰逢《徐霞客游记》开篇之日，江阴正式启动总面积80平方公里的霞客湾科学城规划建设。目标“一年规划，二年框架，三年起势，五年基本成城。”，深入对接和呼应无锡太湖湾科创带，打造江阴未来发展的“创新之眼”。

江阴因江而名更凭江而兴。数据显示，江阴2020年GDP超4100亿，已实现县域经济基本竞争力“十八连冠”、中国工业百强县市“四连冠”。目前，拥有20多万家市场主体、50家中国各类500强企业、55家上市公司，南沿江高铁等一批重大交通项目正在开工建设……，为江阴高质量发展奠定了坚实基础。

“十四五”期间，江阴将继续统筹规划岸线资源，全面修复沿江生态。滨江产业城市提质发展带，以沿江岸线为依托，优化沿江产业质态、港口功能业态、创新创业生态、滨江城市形态，打造一条高质量发展活力的黄金经济带。

“东西互搏”助力县域经济“转型跨越”。“多亏了园区协调，目前，10000级洁净生产区域正在装修，预计6月中旬就能正式投产。”站在新车间，矽捷电子总经理于章勇对未来的发展充满信心。据悉，位于夏港街道新沟工业园的矽捷电子是一家专注集成电路芯片测试的高新技术企业。近年来，随着订单不断增加，企业现有产能已无法满足生产需求。了解到企业实际情况后，新沟工业园以“三出三进”为原则，清退存在安全隐患的企业，为高科技企业的发展腾出了空间。

“通过加快构建高端纺织服装、石化新材料、金属新材料等3个千亿级支柱产业，新能源、集成电路等4个战略性新兴产业，5G通信、智能制造、健康文旅等5个未来产业的现代产业体系，全面启动霞客湾科学城建设，从北部长江经济带到南部霞客湾科学城之间，布局绮山湖科创谷，建设成为‘霞客湾科学城的先导区’。” 许峰表示。

此外，15个项目进行了集中签约，其中产业项目12个，总投资近170亿元。现场清华大学科研院与江阴市政府签订创新引领行动计划框架协议，未来将与江阴开展产学研协同创新，打造霞客湾创新之源。

(责编：刘佳、吕骞)