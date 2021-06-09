贵州茅台董事长高卫东与参会股东、股东代表合影。人民网记者 李彤摄

人民网遵义6月9日电 （记者李彤）“3万吨酱香系列酒技改项目持续推进”“上市以来累计现金分红1214亿元”“预计2021年茅台酒的产能达到5.53万吨”……在今日举办的贵州茅台（600519）2020年年度股东大会上，贵州茅台董事长高卫东表示，2020年是极不平凡、极不容易的一年，贵州茅台较好完成了目标任务，也切实感受到了广大股东的支持与关心，希望与大家一同团结成事、未来可期。

这是在贵州茅台上市二十年之际举行的股东大会，也是“十四五”规划起步以来贵州茅台举行的第一次股东会。在股东大会现场，以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年年度报告》等8项议案。会议还就股东关注的问题与到场代表进行了交流。

“欢迎各位股东回家。”“股东是茅台永远的家人。”高卫东在大会上表示，2020年茅台克服了疫情冲击影响，在行业内率先复工复产复市，主要指标稳步增长，生产质量稳中趋优，品牌影响力持续增强。

“经营企业，既要考虑当下，更要着眼未来。”高卫东认为，现在公司所持有的货币资金，是抵御风险、确保企业健康持续发展的压舱石，可以凭借雄厚的资金实力应对发展环境、周期波动带来的不利影响。

他说：“对于资金运用，我们把股东的利益放在第一位，始终确保在资金安全的前提下提升收益水平，对一些可能给资金安全带来风险的金融投资是慎之又慎。”

贵州茅台董事长高卫东发言。人民网记者 李彤摄

数据显示，2021年贵州茅台一季度实现营业收入272.71亿元，同比增长11.74%；归属于上市公司股东净利润139.54亿元，同比增长6.57%。

“各项经济指标稳中有进，生产质量为近年同期水平最优，可以说是顺利实现了‘开门红’。”高卫东说，茅台将以高质量发展统揽全局，以茅台传统文化为内核和根基，塑造和凝聚形成强大的精神力量，不断夯实发展基础，奋力打造品质茅台、绿色茅台、活力茅台、文化茅台、阳光茅台的“五星茅台”。

对于外界普遍关注的茅台酒产能扩建问题，高卫东说，今年茅台酒的产能预计可能达到5.35万吨。“这个数字，其实早在十年前就开始启动了相关论证。从论证到实施投产、达产，历时超过了十年时间。茅台作为高度依赖特殊生态环境的白酒酿造企业，随着产能不断提升，现阶段更是关注生态环境的承载力和资源的匹配性。”他说。

谈及系列酒发展，高卫东说：“茅台王子酒销售额超过40亿元，汉酱、赖茅、贵州大曲站稳10亿元规模，巩固了以茅台王子酒为核心的产品集群，呈现出结构更优、效益更好的市场现状。”

此外，高卫东表示，企业的“十四五”规划是投资者关注的话题。“我们在编制过程中，努力寻求行业专家、研究机构、广大股东的意见建议。” 他说，公司将进一步加强与投资者的沟通交流，畅通和完善投资者意见表达机制，认真研究现场股东的意见，并给予及时回馈。

6月9日，贵州茅台举办2020年年度股东大会。人民网记者 李彤摄

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