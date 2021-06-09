新华社北京6月9日电（记者安蓓）记者9日了解到，国家发展改革委近日召开全国视频会议，要求加快完善重要民生商品价格调控机制，不断提高保供稳价能力，有效化解民生商品供应和价格波动对群众生活的影响。

据介绍，《关于完善重要民生商品价格调控机制的意见》经中央全面深化改革委员会第十八次会议审议通过，近日已由国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、国家市场监管总局、国家粮食和物资储备局等6部门联合印发实施。

近年来，重要民生商品价格调控机制不断完善，保供稳价工作取得显著成效。但重要民生商品产供储加销链条长、环节多、涉及范围广，“小生产、大市场”特征突出，面对自然灾害、市场风险、突发事件，价格容易大起大落。

会议强调，完善重要民生商品价格调控机制要坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，聚焦关系基本民生的重要商品，紧紧围绕畅通生产、流通、消费等多个环节，发挥政府、市场、社会等作用，运用经济、法律、行政等多种手段，提升价格调控能力和水平，有力保障重要民生商品有效供给和价格总体平稳。

会议要求，各地区、各部门要坚持有效市场和有为政府相结合，重点应对价格异常波动，加强源头治理，严格落实责任制，建立健全价格监测预测预警体系、价格稳定长效机制、防范价格异常波动调控机制、突发应急调控机制、应对物价上涨的民生保障机制、市场价格监管机制等制度体系，构建重要民生商品价格调控的“四梁八柱”。要压实生产责任，抓好产销衔接，强化储备调节，制定应急预案，做好民生兜底，加强市场监管，合理引导预期，着力提升产供储加销各环节的综合调节能力，以供应稳保障价格稳、以价格稳促进供应稳，防止价格大起大落影响基本民生。各地区、各部门要强化组织领导，周密部署安排，加强支持保障，狠抓督促落实，认真做好组织实施工作，确保政策落地见效。

会议还分析了当前和今后一段时期的物价形势，对今年重要民生商品保供稳价工作进行了全面部署，结合完善重要民生商品价格调控机制，聚焦玉米、小麦、食用油、猪肉、蔬菜等重点品种，促进产供储加销各环节有效衔接，同时积极做好大宗商品市场调控工作，强化市场监管，全力保障重要民生商品供应充足、价格基本稳定。

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