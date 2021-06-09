新华社北京6月9日电（记者李延霞）记者9日从银保监会获悉，为防范化解重大风险，实现有序恢复和处置，保护金融消费者合法权益和社会公共利益，银保监会出台了《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》。

办法明确，达到一定门槛标准的银行保险机构应当制定恢复和处置计划。同时，监管部门可以基于业务特性、风险状况、外溢影响等因素，指定需要制定恢复和处置计划的机构。

据了解，监管部门将分步、分批、分期明确应制定恢复和处置计划的中小机构，酌情给予一定的宽限期。

办法明确，银行保险机构建立恢复和处置计划应遵循依法有序、自救为本、审慎有效、分工合作等原则。恢复和处置计划应坚持使用银行保险机构自有资产、股东救助等市场化渠道筹集资金开展自救。仅在自救无效且可能引发区域性与系统性风险、危及金融稳定时，方可由有关部门以成本最小化方式依法处置。

银保监会有关部门负责人表示，制定恢复和处置计划，有利于强化金融机构危机意识和危机应对能力，落实机构的主体责任和股东责任，将审慎经营理念贯穿业务全流程，真正实现“防患于未然”。通过恢复和处置计划提前规划重大风险情况下的应对和处置措施，提早预判和处理可能面临的障碍，也有利于压实金融监管部门的监管责任和地方政府属地责任，实现快速有序处置，维护金融稳定。

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