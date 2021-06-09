董进亮

原标题：服务乡村振兴项目 持续推进样板工程建设

“前几天我们合作社开展活动，正好赶上你们的年度停电检修计划，在得知我们的紧急用电需求后，供电所派人核定用电容量又调用发电机给我们保电，服务真是做到了家了……”日前，通渭县常家河镇福兴德农业合作社负责人常海增对国网定西供电公司开展乡村振兴项目客户走访的工作人员激动地说道。

常海增还情不自禁地说道：“我们的这次的扩容，今天已经是第四次上门服务了，你们电力行业的优化营商环境工作让我们真心感受到了，感谢供电公司为我们农民合作社的发展提供的支持和帮助。”

这一句句充满感谢和肯定的话语，是对国网定西供电公司主动服务乡村振兴项目，持续优化电力营商环境的高度肯定。

2021年，国网定西供电公司严格按照国网甘肃省电力公司的决策部署，全面打造通渭县全域“乡村振兴电力引擎”样板工程，通过成立领导小组、制定工作方案、加强政企协同、召开专题推进会等一系列措施，全面推进样板工程建设。

该公司在逐一对接政府40项重点建设项目后，先后确立了通渭县常家河福兴德田园综合体项目（山茶小镇），孟河村18个分布式光伏扶贫电站和一座17.5千瓦充电桩等乡村振兴类项目。同时，该公司市场营销部负责人带队走访客户，主动上门了解客户用电需求和困难，组织相关技术人员现场确定电源接入方案、制定10千伏配网线路延伸工程方案，及时纳入公司2021年第二批业扩配套项目予以实施，同时向客户宣传公司优化电力营商环境相关举措，得到了客户的高度评价。

幸福都是奋斗出来的！下阶段，国网定西供电公司将通过加强通渭县全域的电力基础设施建设、常态化开展预约上门服务、严格管控计划停电、拓展10千伏不停电作业范围及带电作业率、推广“网格化”属地抢修、加强政企协同推进企业办电证照信息共享、强化内部管控打造阳光业扩服务品牌、加大电网安全隐患排查治理力度等一系列举措，深入推进“三零”“三省”“三公开”服务，推动各县打造“一县一样板、一所一特色”示范项目，多点带面形成辐射效应，打造高效率办电、高品质服务、高质量供电的服务新模式，持续践行人民电业为人民的企业宗旨，为乡村振兴提速充电、为地方经济建设赋能。（董进亮）

(责编：赵超、吕骞)