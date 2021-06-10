本报北京6月9日电 （记者高云才）全国夏粮收获从南到北不断推进。据农业农村部农情调度：截至6月8日17时，全国已收获小麦面积1.63亿亩，黄淮海主产区麦收进度过半。四川、湖北麦收已经结束，安徽进度过九成，河南过七成半，江苏近五成。

夏粮收获全程机械化水平不断提高。全国已收获小麦面积1.63亿亩中，机收面积1.60亿亩，日机收面积2065万亩。目前，全国农作物耕种收机械化率达到71%。

“机收减损、机收增收”效率不断提升。在小麦蜡熟期收割，适合大规模机械化作业，实现机收减损、机收增收。当前，我国小麦、水稻、玉米机收水平已分别达到97%、94%和78%，抢抓农时降低机收损耗效果明显。

“藏粮于地、藏粮于技”进程不断加快。农业农村部在今年农业生产的关键节点发布重点作物生产指导意见及重大技术方案30余项，夯实粮食丰收基础。目前，我国农业科技贡献率达到60%。

加强农民培训，提升农业科技使用者素质。以集中授课、田间实训、在线培训等方式，普及农业政策、生产技术等方面知识和技能，今年以来，已经培训高素质农民20多万人。今年全面实施农技推广服务特聘计划，在全国招募4000多名特聘农技员和9000余名特聘防疫员。

《 人民日报 》（ 2021年06月10日 01 版）

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