本报记者 陆娅楠

制图：张丹峰

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数据显示，5月居民消费价格总体稳定。其中，食品价格总体上继续回落，发挥了“稳定器”作用。5月，国际原油等大宗商品价格大幅上涨，国内需求稳定恢复，我国工业品价格继续上涨。随着价格信号引导作用释放以及国家保供稳价政策效应显现，后期PPI总体将呈现回落态势。

国家统计局6月9日发布2021年5月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据显示，CPI同比上涨1.3%，居民消费价格总体稳定。

食品价格总体上继续回落，在近一阶段物价运行中发挥了“稳定器”作用

从环比看，5月CPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，食品价格下降1.7%，降幅收窄0.7个百分点，影响CPI下降约0.31个百分点；非食品价格环比上涨0.2%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.16个百分点。

“5月份CPI环比下降0.2%，主要是由于食品价格总体上继续回落，在近一阶段物价运行中发挥了‘稳定器’作用。” 中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩说。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，食品中，生猪生产不断恢复，猪肉供给持续增加，价格继续下降11.0%；鲜菜和鲜果供应充足，价格分别下降5.6%和2.7%；受供给减少、需求增加及饲料成本上涨等因素影响，淡水鱼价格继续上涨9.9%；受蛋鸡存栏量下降、饲料成本上涨及气温升高产蛋率下降等因素影响，鸡蛋价格上涨3.3%。

非食品中，因国际原油价格上涨，5月国内汽油和柴油价格分别上涨1.7%和1.9%；受原材料价格上涨影响，电冰箱、电视机、台式计算机和住房装潢材料等工业消费品价格均有上涨，涨幅在0.3%—1.2%之间；夏装新品上市，服装价格上涨0.3%。

从同比看，CPI上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要是去年价格变动的翘尾影响扩大所致。其中，食品价格由上月下降0.7%转为上涨0.3%，影响CPI上涨约0.05个百分点。非食品价格上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，影响CPI上涨约1.28个百分点。

据测算，在5月份1.3%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.7个百分点，比上月扩大0.6个百分点；新涨价影响约为0.6个百分点，比上月回落0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

PPI环比同比均上涨，“三黑一色”类大宗商品价格大幅上涨是主要原因

5月份，国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨，国内需求稳定恢复，我国工业品价格继续上涨。

从环比看，PPI上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。其中，生产资料价格上涨2.1%，涨幅扩大0.9个百分点；生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同。煤炭、钢铁、石化、有色金属，即“三黑一色”类大宗商品价格大幅上涨是PPI涨幅扩大的主要原因。

董莉娟分析，国际原油价格波动上行，带动国内石油相关行业价格上涨，其中石油和天然气开采业价格上涨1.7%，涨幅扩大1.3个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业价格由降转涨，上涨4.4%。受火电厂“迎峰度夏、增加储备”影响，动力煤需求较旺，拉动煤炭开采和洗选业价格上涨10.6%，涨幅扩大7.8个百分点。

“5月前半月，在国际市场传导推动等因素影响下，铁矿石、钢材、煤炭、铜等大宗商品价格大幅冲高。此后随着有关部门采取保供稳价系列措施，‘三黑一色’类大宗商品价格出现回落，但月度平均价格还处于历史高位，明显高于4月份。”郭丽岩分析，5月，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨6.4%，涨幅扩大0.8个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨4.4%，涨幅扩大2.3个百分点。

从同比看，PPI上涨9.0%，涨幅比上月扩大2.2个百分点。其中，生产资料价格上涨12.0%，涨幅扩大2.9个百分点。主要行业价格涨幅均有所扩大，其中石油和天然气开采业价格上涨99.1%，扩大13.3个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨38.1%，扩大8.1个百分点；煤炭开采和洗选业价格上涨29.7%，扩大16.4个百分点。

据测算，5月PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.0个百分点，比上月扩大0.5个百分点；新涨价影响约为6.0个百分点，扩大1.7个百分点。

全年物价调控目标能够顺利实现

近年来，重要民生商品价格调控机制不断完善，保供稳价工作取得显著成效。但重要民生商品产供储加销链条长、环节多、涉及范围广，“小生产、大市场”特征突出，面对自然灾害、市场风险、突发事件，价格容易大起大落。

近日，国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部等6部门联合印发实施《关于完善重要民生商品价格调控机制的意见》。6月8日，国家发展改革委召开全国视频会议，对今年重要民生商品保供稳价工作进行了全面部署，结合完善重要民生商品价格调控机制，聚焦玉米、小麦、食用油、猪肉、蔬菜等重点品种，促进产供储加销各环节有效衔接，同时积极做好大宗商品市场调控工作，强化市场监管，全力保障重要民生商品供应充足、价格基本稳定。

“展望今年后期，居民消费领域商品和服务生产供应充裕，特别是农副食品市场供应充足、工业消费品产能充裕，CPI保持平稳运行具有坚实基础，预计将在合理区间温和波动运行，全年物价调控目标能够顺利实现。”郭丽岩说，国际大宗商品价格传导、海运费用上升、全球流动性宽松等因素还可能继续影响我国PPI走势，但随着价格信号引导作用释放以及国家保供稳价政策效应显现，后期PPI总体将呈现回落态势。

据了解，为促进大宗商品市场平稳运行，有关部门正持续加强市场供需双向调节，加强大宗商品期现货市场联动监管，对投机炒作行为“零容忍”，及时排查异常交易，严厉查处违法违规行为，着力引导大宗商品价格向供需基本面回归，为经济平稳运行营造良好价格环境。

《 人民日报 》（ 2021年06月10日 11 版）

(责编：袁勃、牛镛)