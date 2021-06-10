高 燕

今年2月，习近平主席主持中国—中东欧国家领导人峰会，为新形势下中国—中东欧国家合作凝聚新共识、绘制新蓝图。为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，落实《2021年中国—中东欧国家合作北京活动计划》，中国贸促会倡导并与浙江省人民政府合作于6月8日在宁波举办中国—中东欧国家联合商会第六次会议，得到中国经贸界和中东欧国家政府经济部门及商协会积极响应，中国与中东欧国家企业正抢抓机遇、深入对接，力争取得更多看得见、摸得着、有实效、得实惠的合作成果，实现互利共赢。

中国与中东欧国家合作成果丰硕

中国—中东欧国家合作已经走过9年历程。9年来，本着共商共建、务实均衡、开放包容、创新进取原则，中国—中东欧国家合作机制建设日趋完善，合作理念日益成熟，发展战略对接更加深入。

这是夯基筑台、共话互信的9年。新中国诞生之际，许多中东欧国家第一时间同新中国建交，体现了对中国人民的深情厚谊，开启了彼此友好合作的新篇章。我们坚持相互尊重，共商共建共享，建立起以领导人会晤机制为引领、涵盖20多个领域的立体合作架构，形成了全方位、宽领域、多层次合作格局。随着中国—中东欧国家合作的发展，中国—中东欧国家联合商会应运而生，自2014年成立以来，不断发展壮大，成为中国—中东欧国家立体合作架构的重要组成部分。在联合商会第六次会议上，阿尔巴尼亚地拉那工商会、黑山经济商会等4家商协会正式加入，联合商会在中东欧地区覆盖国别达到15国，实现新突破。与会各方凝聚共识，助力经济复苏发展，推动中国—中东欧国家合作行稳致远。

这是阔步向前、共谱华章的9年。中国与中东欧国家双边贸易持续增长，2012年至2020年，年均增速8%，2020年贸易额首次突破千亿美元，今年一季度双边贸易增速高出同期中国外贸增速11个百分点。投资合作日趋紧密，目前中国同中东欧国家双向投资规模已接近200亿美元。中国—中东欧国家联合商会各成员单位聚合大量企业资源，搭建形式多样的对接平台，提供信息咨询、商事法律、培训等优质服务，推动中国和中东欧国家企业在贸易、投资、制造等领域广泛开展务实合作。联合商会第六次会议上集中展示了一批特色品牌项目，展现了企业间的务实合作。

这是凝心聚力、共谋发展的9年。中国同中东欧国家率先探索跨区域合作同共建“一带一路”倡议对接，率先实现“一带一路”合作协议在地区全覆盖，波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克等国成为中欧班列重要通道和目的地。2020年，中国企业在中东欧国家签署工程承包合同额54亿美元，增长34.6%。中国中铁、中国铁建、中国交建、中国路桥等中国—中东欧国家联合商会中方理事会理事单位牵头或参与建设的匈塞铁路、克罗地亚佩列沙茨跨海大桥等大项目成果喜人。新冠肺炎疫情发生后，联合商会中方理事会专门召开疫情形势下中东欧地区中国企业应对策略线上座谈会，收集企业诉求并协调推动有关部门予以关注和解决；中方理事会在对109家企业及其涉及的117个项目进行深度调研的基础上，编写完成《中国企业在中东欧国家开展经贸投资合作研究报告》并于去年4月正式对外发布，为政府有关部门提供参考。

这是守望相助、共度时艰的9年。长期以来，中国与中东欧国家互学互鉴、取长补短，秉持开放包容精神，遵循包括世贸组织规则在内的国际通行规则和欧盟法律法规，坚定维护和践行多边主义。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们通过中国—中东欧国家新冠肺炎疫情防控专家视频会议、中国—中东欧国家卫生部长应对新冠肺炎疫情特别视频会议、中国—中东欧国家中小企业复工复产视频信息交流与洽谈会等，积极开展抗疫合作，就抗疫物资、疫情防治、复工复产等分享经验、彼此支持。中东欧国家疫情严重时，中国—中东欧国家联合商会中方秘书处紧急通过波兰投资贸易局向联合商会各成员单位捐赠口罩等医疗物资；联合商会中方理事会理事单位华大基因协助塞尔维亚建设两座“火眼”实验室，有效助力当地疫情防控，受到各界好评。

推动中国—中东欧国家经贸合作再起航

当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性明显上升。进入新发展阶段，中国正坚定贯彻新发展理念、积极构建新发展格局，将着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，发挥超大规模市场优势和内需潜力，形成对全球要素资源的强大吸引力、在激烈国际竞争中的强大竞争力、在全球资源配置中的强大推动力。工商界要抓住难得机遇，拓展中国—中东欧国家经贸合作广阔空间。

坚持团结协作，开展抗疫合作。早日战胜疫情、恢复经济增长，是国际社会的首要任务。习近平主席提出，中国愿继续在力所能及范围内向有关国家提供疫苗，为推动疫苗作为全球公共产品、促进疫苗在全球公平分配和使用作出贡献。中国—中东欧国家联合商会要认真落实中国—中东欧国家领导人峰会就团结抗疫达成的共识，帮助企业深化疫苗研发合作，保障疫苗供应链，拓展生物制药、医疗器械、健康服务等领域合作，进一步拉紧中国与中东欧国家卫生健康领域产业合作纽带，讲好中国和中东欧国家工商界携手抗疫故事，用实际行动践行人类命运共同体和人类卫生健康共同体理念。

聚焦互联互通，推动联动发展。加快基础设施互联互通是中国—中东欧国家合作共赢的重要途径。中国—中东欧国家合作正进入提质升级新阶段，双方将积极推进中欧陆海快线和中欧班列沿线基础设施项目合作，保障中欧供应链稳定运行，推动中国与中东欧国家更高水平联动发展。中国—中东欧国家联合商会要充分发挥好中方理事会等机制作用，推动中国和中东欧国家企业在基础设施、互联互通领域开展合作，引导中国企业按照市场化、商业化原则开展互利合作，履行好企业社会责任，助力当地经济社会发展。

深化务实合作，扩大贸易往来。习近平主席提出“中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品”。中国—中东欧国家联合商会将创新合作模式，打造一批线上品牌对接平台，支持宁波“中东欧商品采购联盟”等一批地方合作特色品牌项目落地，帮助双方企业积极挖掘新的贸易增长点，拓展汽车、家电等机电产品和优质消费品贸易，发展装备制造等高附加值产品贸易，合作建设农产品批发市场，助力中国和中东欧国家贸易额实现稳步增长。

着眼绿色发展，拓展合作领域。发展绿色经济是中国和中东欧国家的共同追求，也是双方创新合作的重要组成部分。我们将深化农业、制造、通信、技术研发等传统领域合作，拓展数字经济、电子商务、金融科技、智慧城市等领域合作，加大中国—中东欧国家经贸合作示范区、产业园建设力度。中国—中东欧国家联合商会将以今年“中国—中东欧国家合作绿色发展和环境保护年”为契机，以共享绿色发展新机遇为导向，引导双方企业加强跨境电商等新业态新模式合作，提升产业链合作水平，深化绿色经济、清洁能源等领域合作，扩大风能、太阳能等清洁能源联合开发，为中国—中东欧国家合作增添绿色动能。

（作者为中国贸促会会长）

《 人民日报 》（ 2021年06月10日 11 版）

(责编：袁勃、牛镛)