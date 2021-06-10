原标题：治理“刷单”离不开算法升级

近期，某跨境电商平台接连封禁多家线上店铺，冻结资金、下架商品，在国内跨境电商圈引起不小震动。据悉，该平台这一轮大规模封号行动源于一家“刷单”公司的数据泄露。

所谓“刷单”，是指一些电商企业通过以假乱真的购物行为及虚假好评提升商品销量数据、页面流量，进而吸引消费者关注，以促进真实销售转化。“刷单”损害的是平台的信誉、消费者的利益，此前虽遭多次抵制、打击，但依然屡禁不止。

其中的原因不能简单归结于部分商家经营不善、管理不端，更深层的因素可能在于算法推荐。电商平台算法推荐以页面流量、好评数量等为重要指标，流量更高、好评更多的商品可获得更高的推荐权重。该机制虽帮助消费者提高了选择效率，节省了比对时间，但对卖家来说，决定销售业绩的要素却从商品质量转变为商品排名。于是，一些中小型电商卖家面对“刷单”行为进退维谷。相比于扎扎实实提升产品创新质量、优化销售服务，“刷单”成本低、见效快、回报高，部分卖家便铤而走险，明知刷单“不可为而为之”。

所以说，禁绝“刷单”这一电商行业痼疾，除了职能部门要依法严厉打击、倡导商家规范经营，还需要电商平台勇于自我革命，进一步厘清运营思路、升级算法推荐机制。电商平台须兼顾消费者与商家的使用体验，尽最大可能对商家产品、服务质量进行整体评估、多维引流，铲除“刷单”的生存土壤。

(责编：赵超、吕骞)