人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

对“赚钱APP”严监管

王军荣
2021年06月10日08:03 | 来源：经济日报
小字号
原标题：对“赚钱APP”严监管

　　眼下，看视频赚钱、玩游戏赚钱、走路赚钱……不少老年人沉迷于刷手机APP完成“赚钱任务”。然而，一些参与者发现，这些“赚钱任务”总是绕不开看广告，而标榜的高收益则迟迟难兑现，还可能面临个人信息泄露等问题。

　　“赚钱APP”赚钱门槛低，契合了一些人“闲着也是闲着、反正也没啥损失”的心理，结果成了“赚钱APP”的“赚钱工具”。特别是一些老年人对此变得非常痴迷，赚到的钱相当有限，要付出很多的时间和很大的精力，而且陷阱相当多，一不小心就会掉进坑里。这是因为，有的“赚钱APP”在做任务时，需要跳转到其他界面下载软件，且必须要进行注册、实名认证，个人信息轻易地就被收集打包卖出去了，“本来是去赚钱的，没承想自己成了‘商品’”。

　　要认识到，尽管老年人有较多的空闲时间，但长时间盯着手机，视力受影响，会损害身体和精神健康，甚至有可能上当受骗。这需要对老年人进行正面引导，让老年人清楚刷“赚钱APP”是很不划算的，应及时放弃。同时，仅仅做善意的劝导，效果恐怕不明显。从本质上看，APP最终是以宣传可以赚钱为手段，以实现资料搜集、视频投放、广告输出等为目的，所以还是宣传广告，应受广告法约束。因此，相关部门应根据广告法的相关规定，主动及时研判“赚钱APP”的一些情形，对违规违法行为依法做出处罚，给“赚钱APP”套上法律笼头。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部