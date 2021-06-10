王军荣

原标题：对“赚钱APP”严监管

眼下，看视频赚钱、玩游戏赚钱、走路赚钱……不少老年人沉迷于刷手机APP完成“赚钱任务”。然而，一些参与者发现，这些“赚钱任务”总是绕不开看广告，而标榜的高收益则迟迟难兑现，还可能面临个人信息泄露等问题。

“赚钱APP”赚钱门槛低，契合了一些人“闲着也是闲着、反正也没啥损失”的心理，结果成了“赚钱APP”的“赚钱工具”。特别是一些老年人对此变得非常痴迷，赚到的钱相当有限，要付出很多的时间和很大的精力，而且陷阱相当多，一不小心就会掉进坑里。这是因为，有的“赚钱APP”在做任务时，需要跳转到其他界面下载软件，且必须要进行注册、实名认证，个人信息轻易地就被收集打包卖出去了，“本来是去赚钱的，没承想自己成了‘商品’”。

要认识到，尽管老年人有较多的空闲时间，但长时间盯着手机，视力受影响，会损害身体和精神健康，甚至有可能上当受骗。这需要对老年人进行正面引导，让老年人清楚刷“赚钱APP”是很不划算的，应及时放弃。同时，仅仅做善意的劝导，效果恐怕不明显。从本质上看，APP最终是以宣传可以赚钱为手段，以实现资料搜集、视频投放、广告输出等为目的，所以还是宣传广告，应受广告法约束。因此，相关部门应根据广告法的相关规定，主动及时研判“赚钱APP”的一些情形，对违规违法行为依法做出处罚，给“赚钱APP”套上法律笼头。

(责编：赵超、吕骞)