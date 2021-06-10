刘 慧

原标题：对炒作粮价投机行为“亮剑”

新麦价格上涨，种粮农民成为直接受益者，但投机资本炒作粮价会加剧市场不安情绪，增加相关企业生产成本，影响低收入者的生活。期待相关部门的“组合拳”能在短期内有效维护粮食市场秩序，促进粮食价格稳定。

今年新麦上市以来，价格呈上涨态势，一些地方甚至出现争抢粮源、哄抬价格的现象。对此，相关部门近日频繁“亮剑”，坚决打击炒作粮价投机行为。在我国粮食库存充足的形势下，下一步新麦价格市场走势如何，受到社会高度关注。

新麦价格上涨受粮食供求、市场预期以及全球粮价上涨等多重因素影响。从国内市场看，国内玉米价格继续高位运行，玉米、小麦价差进一步缩小，饲用小麦需求大幅增加，越来越多的饲料企业入市收购小麦。新冠肺炎疫情带来的不确定性，强化了市场涨价预期，贸易商囤积粮食、加工企业增加库存、农民惜售，都在一定程度上推动小麦等粮食价格上涨。从国际市场看，全球粮食价格持续12个月上升。联合国粮农组织（FAO）6月3日发布的数据显示，5月全球粮食价格指数达到127.1，为近10年最高水平，玉米、大豆和小麦等粮食品种价格都在上涨。

与此同时，投机资本炒作的作用也不可低估。时至今日，粮食具有很强的金融属性，粮食价格不仅受供求关系等传统因素影响，还受到货币供应、资本市场等非传统因素影响。当前，全球流动性过剩，货币相对贬值，粮价水涨船高，投机资本乘机炒作，进一步推动粮价上涨。近年来，我国粮食市场受到境内外投机资本的热捧。今年上半年，政策性小麦拍卖成交率和溢价屡创新高，有关部门已多次出手抑制投机资本参与竞拍，为小麦市场降温。

新麦价格上涨，种粮农民成为直接受益者，但投机资本炒作粮价会加剧市场不安情绪，增加相关企业生产成本，影响低收入者的生活。因此，国家市场监管总局、国家发展改革委两部门近日联合行动，坚决打击囤积居奇、哄抬价格、捏造散布涨价信息等行为。国家粮食和物资储备局6月中旬即将启动全国粮食流通“亮剑2021”专项执法行动，严查粮食流通中的违法违规行为。期待相关“组合拳”能在短期内有效维护粮食市场秩序，促进粮食价格稳定。

长远来看，做好粮食保供稳价工作，还需要深化价格改革，健全以财政、储备调控、进出口调节为主的调控手段。应保持粮价支持政策的战略定力，继续实施稻谷和小麦最低收购价格，充分发挥市场机制作用，实现好粮卖好价。玉米、大豆等大宗农产品对外依存度高，调控难度大，需要综合运用储备、进出口、财税、金融等综合调控措施应对价格异动。应进一步强化市场预期管理，创新丰富预期管理手段，释放正面信号，合理引导市场预期。

粮食稳产增产是粮食保供稳价的底气所在。财政部和农业农村部日前联合印发通知，对今年中央财政支持粮食生产的“一揽子”政策进行全面部署。有关方面要把握政策实施的着力点，多管齐下，统筹协调，确保全年粮食稳产增产，为保供稳价夯实基础。

(责编：赵超、吕骞)