江 帆

原标题：强化养老投资风险教育

继5月中旬与全国老龄办、公安部、民政部联合发布《关于养老领域非法集资的风险提示》后，银保监会近日再次发布《关于警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗的风险提示》，提醒消费者关注养老领域的金融诈骗风险。

我国正加速进入老龄化社会，养老资产配置成了越来越多人的现实需求。从目前情况看，做好社保、商保、投资、储蓄合理科学配置，有利于做好个人养老安排。可是，这对普通人来说难度不小，需要有专业理财人员提供帮助。何况我国金融业属于分业经营和分业监管的状态，投资者如要进行一揽子的养老资产配置，需要一对多地咨询请教，从银行理财到保险计划，抑或是基金股票投资等，费心劳神。

当下互联网金融发展迅速，随着金融产品不断迭代升级，很多较为复杂的新型金融衍生品和投资形式不断出现，比如股权与债权转让、虚拟货币、融资租赁业务等，这足以让人如坠云端，更不用说老年人了。

目前有养老需求的人群，相当一部分是投资知识较薄弱的群体，如何保护他们远离金融诈骗风险，对社会管理和公共服务有关方面提出挑战。

首先需要净化养老投资环境。一方面要堵住邪门歪道，加大打击不法行为力度，提高违规者成本。形成非法投资不敢为、不能为的金融监管气候，降低风险发生率。另一方面要“疏”，开通更多正规投资渠道。特别是金融机构，在当下分业监管的环境中，无论是银行、保险公司还是基金公司，应该在横向联合上加快创新，形成既分业又合作的财富管理服务模式，为养老投资需求者提供切实可行的财富组合方案。

其次要重视对投资者的风险教育和适当性管理。目前的情况表明，尽管监管层多次提示养老投资风险，但老年人上当受骗的现象还是不少。这表明，开展养老投资教育，不仅是监管层和金融机构的责任，全社会特别是老人子女都应担负起关爱老人、帮助老人的职责，共同筑起防骗防火墙。

此外，养老投资者自己也要提高投资风险意识。银保监会此次再度给出了风险防范的锦囊，包括消费者要树立理性投资理财观念，别受高收益诱惑而冲动投资。在日常生活中，人们要增强个人信息安全意识，不随意提供身份证、银行卡号等重要信息，有问题及时报案等。

一句话，当养老领域渐成投资风口时，投资教育就成了社会课题，因为养老是每个人无法回避的事情。

(责编：赵超、吕骞)