陈晨

原标题：全国水土流失面积强度“双下降”

记者从水利部获悉，2020年度全国水土流失动态监测结果显示，2020年，全国水土流失面积269.27万平方公里，占国土面积（未含香港、澳门特别行政区和台湾省）的28.15%，较2019年减少1.81万平方公里，减幅0.67%。与20世纪80年代监测的我国水土流失面积最高值相比，全国水土流失面积减少了97.76万平方公里。全国水土流失状况继续呈现面积强度“双下降”、水蚀风蚀“双减少”态势，充分表明我国水土流失综合治理效益持续发挥，生态环境状况整体向好态势进一步稳固。

全国的水土流失面积中，水力侵蚀面积为112万平方公里，较2019年减少1.47万平方公里；风力侵蚀面积为157.27万平方公里，较2019年减少0.34万平方公里。各强度等级水土流失面积中，轻度、中度、强烈及以上等级侵蚀面积分别为170.51万、46.30万、52.46万平方公里，其中,轻中度水土流失面积占水土流失总面积的比例较2019年提高了0.5个百分点，高强度水土流失面积占比进一步下降。从分布看，我国水土流失呈现“西高东低”格局，东、中、西部水土流失面积均有所减少。

监测的国家重大战略区域及重点生态功能区等重点关注区域水土流失状况均有所好转。长江经济带2020年度水土流失面积为38.9万平方公里，较2019年减少0.62万平方公里，减幅达1.56%，是全国平均减幅的2.33倍。黄河流域生态保护和高质量发展规划区2020年度水土流失面积为45.33万平方公里，较2019年减少0.39万平方公里，生态保护修复效果进一步显现。西北黄土高原水土流失状况进一步改善，但该区仍是我国水土流失最为严重、生态环境最为脆弱的地区之一。京津冀地区水土流失面积较2019年减少1.4%，轻度侵蚀占其水土流失总面积的96.57%。25个国家重点生态功能区水土流失面积较2019年减少0.52万平方公里，除藏西北羌塘高原荒漠生态功能区基本持平外，其余24个国家重点生态功能区水土流失面积强度均有所下降。

东北黑土区、西南石漠化地区、丹江口库区及上游地区等以水力侵蚀为主的重点监测区域水土流失面积相比2019年减幅均在1.21%～1.38%之间；以风力侵蚀为主的青藏高原和三江源国家公园水土流失面积相比2019年减幅分别为0.27%和0.41%，生态环境状况稳中向好。

(责编：赵超、吕骞)