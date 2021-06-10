张均斌

原标题：猪肉价格见底了吗

一度“高飞”的猪肉价格如今持续下跌。国家统计局6月9日公布的数据显示，2021年5月，全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨1.3%。其中，猪肉价格下降23.8%，影响CPI下降约0.50个百分点。

中国民生银行首席研究员温彬对此表示，本月CPI上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，但仍低于预期。他说，我国CPI构成中，食品价格占较大比重，而食品价格又受猪肉影响较大。由于去年猪肉涨价较快，带动食品价格上涨，而今年猪肉价格回落，食品价格处于回落或小幅增长态势，对CPI产生影响。

多方数据显示，随着猪周期下供求关系的再度逆转，今年以来，生猪和猪肉价格总体持续走低。据中国养猪网数据，6月9日，全国外三元生猪15.56元/公斤，较去年同期大幅下降51.22%。

本轮猪周期中，猪肉价格大幅上涨的起始阶段与2018年国内非洲猪瘟疫情暴发的时间点大致吻合。随着非洲猪瘟疫情影响逐渐消退，养猪企业加大生猪养殖力度，供需关系改善甚至逆转，猪肉价格开始下跌。

目前猪肉价格见底了吗？此前，被称为“猪中茅台”的牧原股份称将做好迎接行业冬天的准备。牧原股份发布的公告显示，虽然近年非洲猪瘟对于行业产能带来了较大影响，但目前全国生猪产能已逐步恢复；根据农业农村部的数据，2020年年底全国生猪产能已恢复至常年水平的90%以上。生猪产能的恢复将带来生猪价格的回落，虽然未来价格可能有季节性反弹，但生猪价格总体呈下降趋势，“预计生猪行业在2022年或2023年将到达底部”。

中原证券分析认为，在猪价不断走低的态势下，养猪户加大出栏量，供给端增加，屠宰企业压价意愿较强，导致猪价加速下跌。但受到饲料成本上升的影响，部分地区猪价下跌已经达到自繁自养户的成本线，外购仔猪育肥户也进入亏损状态。

猪肉是我国居民最主要的肉食品和动物蛋白摄取来源，保障猪肉市场供应和价格平稳关系群众切身利益。目前，在个别生猪价格跌幅较大的地区，政府部门已开始反向操作，储备猪肉，熨平周期。

近日，国家发展改革委等部门联合印发《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》（以下简称《预案》）。《预案》在原“猪粮比价”指标基础上，增加“能繁母猪存栏量变化率”“36个大中城市精瘦肉平均零售价格”预警指标。新增指标中，前者能够显著提高风险预警和储备调节工作的前瞻性，后者更贴近消费者感受，在猪肉价格过度上涨时能够及时作出预警和呼应。

同时，《预案》区分了生猪价格过度下跌和过度上涨两种情形，设立3级预警区间，并依据政府猪肉储备的不同功能定位，分设了常规储备和临时储备。

国家发改委相关负责人表示，《预案》将充分发挥政府猪肉储备调节作为关键抓手的重要作用，对生猪及猪肉价格坚持“调高”与“调低”并重，以供应稳保障价格稳，以价格稳促进供应稳。

这意味着，猪肉价格过高时，政府将投放储备以保障居民消费需要，推动价格向合理区间回落，避免生猪产能过度扩张；价格过低时，政府将启动收储以托住市场，为养殖场户吃下“定心丸”，避免生猪产能过度淘汰。两者共同指向的是政府防范猪肉价格大起大落、力保民生的决心。

(责编：赵超、吕骞)