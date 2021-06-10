王志伟

原标题：84.5%受访者愿意尝试“轻食”生活

近些年，人们的健康生活意识普遍提高，一种倡导低脂肪、低热量，高纤维、高饱腹感的“轻食”生活模式，受到越来越多年轻人的欢迎。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1516名受访者进行的一项调查显示，84.5%的受访者表示愿意尝试“轻食”生活，90后的意愿最高。追求身体健康是受访者选择“轻食”生活的主要原因。

84.5%受访者表示愿意尝试“轻食”生活

在北京工作的李亮（化名）是一名健身爱好者，据他观察，近几年身边的朋友时常会聊起“轻食餐”“健身餐”“轻断食”等话题，“感觉大家对‘轻食’生活确实越来越感兴趣”。他介绍，自己经常去的健身房也开始卖起了“轻食餐”，价格在30-50元不等，食材丰富多样，蔬菜有小西红柿、西兰花、胡萝卜、玉米等，肉类包括鸡胸肉、牛肉、三文鱼等，主打低热量、高蛋白，“还挺受欢迎的，愿意尝试的人比较多，以年轻女性为主”。

调查显示，84.5%受访者表示愿意尝试“轻食”生活。交互分析发现，女性受访者愿意尝试的比例较高，为85.1%。在年龄上，90后受访者的意愿最为强烈，为88.0%，之后是80后和00后，分别为83.1%和81.9%。

江苏常州的90后青年王乐山（化名）表示，愿意尝试“轻食”生活。他觉得当下的生活节奏很快，平时也比较忙碌，运动时间本来就少，如果再经常吃一些高糖高热量的食品，很容易出现“三高”等疾病，不利于身体健康，“‘轻食’是一种值得尝试的方式”。

追求健康生活是受访者选择“轻食”生活的主要原因

95后刘琦（化名）表示，“轻食”最吸引她的地方在于制作简单，能最大限度保持食物的原味，“没有太多油水和重口味的调料，不用担心会给身体带来负担”。

调查显示，67.0%的受访者认为“轻食”生活意味着低脂低油低卡，对身体负担小，67.0%的受访者表示是为了减肥减脂/保持好身材。饮食观念转变，追求健康的生活方式（66.0%）也是受访者选择轻食生活的重要原因。

李亮认为，大家的饮食观念也发生了很大改变，“养生”这个词经常被提及，“以前人们关注是否吃得饱，现在是不能‘吃太饱’，需要控制饮食，‘轻食’这种理念正好迎合了人们当下的需求”。

另外，营养均衡搭配，科学健康（53.4%），制作简单，可自己动手（31.7%）也是受访者青睐“轻食”生活的重要原因。其他原因还有，菜色美观，方便打卡（21.0%），营销得好，周围有很多人推荐（13.3%）等。

刘琦发现，目前市面的“轻食餐”种类挺丰富的，搭配也比较科学。但她也坦言，比起在外面购买，她更愿意尝试亲自动手做“轻食餐”，这样性价比更高，也能根据口味自行调整。最主要的是，她觉得“轻食”的“轻”更多是代表一种简约自然的生活态度，让生活更纯粹、简单，这种理念她十分推崇。

李亮觉得，真正能够坚持“轻食”生活的人很少，包括大家对于“轻食简餐”的态度，猎奇比较多，跟风现象比较严重，还是需要大家理性地看待。

(责编：赵超、吕骞)