安蓓

原标题：把“米袋子”“菜篮子”拎得更稳

国家统计局9日发布数据，5月全国居民消费价格同比上涨1.3%，保持总体稳定。其中，猪肉价格同比下降23.8%，不少网友说“这下可以放心吃肉了”。但与此同时，5月蛋类价格同比上涨14.3%，水产品价格上涨13.8%，鲜菜价格上涨5.4%，保持民生商品价格稳定仍然存在压力。

同日，来自国家发展改革委的消息显示，《关于完善重要民生商品价格调控机制的意见》经中央全面深化改革委员会第十八次会议审议通过，已于近期印发实施，这为我们把“米袋子”“菜篮子”拎得更稳吃下了“定心丸”。

我国重要民生商品产供储加销链条长、环节多、涉及范围广，“小生产、大市场”特征突出，面对自然灾害、市场风险、突发事件，价格容易大起大落。加快完善重要民生商品价格调控机制，有效化解民生商品供应和价格波动对群众生活的影响，是国家治理体系和治理能力现代化的题中应有之义，也是更好满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。

虽然猪肉价格持续下降，但如何避免“肉贵伤民”“肉贱伤农”，也是主管部门要未雨绸缪的事情。同日，多部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》公布，目的就是将本轮猪肉储备调节中的经验做法机制化、制度化，努力熨平“猪周期”波动，有效调控市场异常影响，促进生猪产业持续健康发展。

完善重要民生商品价格调控机制，关键是发挥好有效市场和有为政府的作用，从机制上构建重要民生商品价格调控的“四梁八柱”。同时，运用经济、法律、行政等多种手段，抓好产销衔接，强化储备调节，制定应急预案，做好民生兜底，加强市场监管，合理引导预期，防止价格大起大落影响基本民生，让百姓的“米袋子”“菜篮子”更稳更安心。

(责编：赵超、吕骞)