原标题：什么样的科技企业 会获得投资人的青睐

卫星发射、网络安全、人工智能、智能安防……5月26日下午，在“南京金鱼嘴每日路演首场活动暨新一代信息技术专场”活动中，参与路演的前沿科技项目令人眼花缭乱，但它们有一个共同点——这些项目都与新一代信息技术息息相关。

企业持续创新能力是最关键的考察维度

“创新是最好的进攻，是企业对市场变化的主动响应。‘人无我有，人有我优’是企业长期发展的‘护城河’。”主题演讲中，毅达资本董事长应文禄说道。

带领团队每年看近8000家企业的经历，让应文禄做出判断，“模式类创新创业和投资的机会将越来越少，但科技类创新如火如荼，掌握关键的核心技术还得靠自己。”

硬科技企业如何才能生存并胜出？应文禄给出的第一个秘籍是创新。“对企业持续创新能力的考量，是我们考察一家科技型企业时最重要的维度。”他说，毅达资本做项目尽调时，逐步形成了“科技十问”的标准，更重点关注企业的创新能力、企业的研发投入比、创始团队的科技DNA、企业是否有自己的核心技术等。

如今，全球产业链面临重构。保障关键产业链的安全，补链强链，提升我国制造业在全球价值链中的竞争力成为社会共识。

“如果说创新是最好的进攻，‘国产替代’就是最重要的防守。”应文禄建议，龙头企业应当尽快完成产业链的国产化替代，在供应链安全前提下，向产业高端延伸。而广大中小企业要积极向龙头企业靠拢，主动融入更强大的供应链中。

这与国中创投管理合伙人贾巍的观点不谋而合，“电子信息硬件领域，创业企业要给自己一个合理的定位，可以先进入大厂的供应链，配合这些龙头企业做一些小的专的领域的攻关，在细分领域钻研，虽然有时对方要求会高一些，但经过这样的历练会有所成长，以后可以再图谋更大的发展。”贾巍说。

投资人也很看重技术成熟度和团队人员素养

对于信息技术领域的创业者来说，如何才能吸引资本的关注？多位创投企业高管表示，除了企业的创新能力，创业者及其团队的素养，也决定了资本是否愿意助其一臂之力。

贾巍就尤为看重人的价值，“现在中国很多创业者出自名校，从学习到创业都很强，融资能力也不错，是高分高能，这体现了中国创业者整体能力的提高。”贾巍说。

联想创投执行董事顾正斌提供了更多投资“赛手”的方法论，“科技人才和创业人才本质上是两种人，怎么选创业人才，我们需要用技术和人力资源定调。”

顾正斌说，技术定调主要看创业团队技术的成熟度，如果还只是停留在论文阶段的技术就不行，要把技术变成产品才行。

而对人的评价，则更复杂多元，“你读的书、做的事、跟谁在一起、你受到的对待，就决定了你今天的成就。创业人才需要懂行业，能把产业链的图勾画出来，知道上下游都是哪些人在干。”顾正斌举了个例子，如果要做一只话筒，创业者需要知道它共有多少零部件，其中最贵的零部件制造企业前5名是哪几家，将来优化的空间在哪里？

“但这也只是迭代型、优化型的创业人才，颠覆性的创业者往往非常难选，从0到1的创业很难，这个时候人是最重要的。”顾正斌说。

创业需要兼顾科技理想与市场期待

对于科技企业创业者来说，如何兼顾科技理想与市场期待，是不小的挑战。

应文禄记得，深圳科技局曾经做过一项调研，深圳科技公司97%都是通过需求导向模式来开展创新。“深圳成功的技术公司大多都是先根据市场需求，做一个适合市场的产品让企业生存下去，然后通过产学研合作，选择合适的技术不断提升产品的性能和品质。科技公司的成长路径与传统意义上的科技成果转化路径不一样。”应文禄说。

市场是检验产品品质的试金石。应文禄认为，高科技、硬科技、黑科技和深科技，最后都必须回归商业本质，看这种科技能否投入产业应用。所以投资时，他们不仅关心企业的核心技术，更关注企业的技术能否成功实现应用，关心企业产品的应用端客户结构，关心这家企业的客户质量，看企业的朋友圈是不是行业里的头部企业。

“当然，重视技术市场应用的同时，也不能忽视基础学科的研究。”应文禄话锋一转，“中国各级政府、高校、科研单位也应和企业协同开展合作，在基础科学和先进技术研究方面做出更多努力。”

(责编：赵竹青、吕骞)