原标题：赛迪报告：2020年中国工业互联网市场规模同比增长10.4%

记者9日获悉，赛迪顾问日前发布《2020-2021年中国工业互联网市场研究年度报告》，报告指出，2020年中国制造业转型升级稳步推进，中国工业互联网市场规模总量达到6712.7亿元，同比增长10.4%。十五家双跨平台作为工业互联网平台市场的领头羊，积极发挥示范引领作用，促进中国工业互联网平台市场高速发展。

报告指出，随着物联网、云计算、大数据以及人工智能等技术发展日益成熟，工业互联网厂商应该在尝试多重技术融合的基础上，开发适合客户运营的个性化系统架构方案，帮助客户完成数字化企业转型。以浪潮云洲为例，赛迪数据显示，浪潮跻身2020年中国工业互联网市场品牌TOP10，浪潮云洲工业互联网平台市场地位、发展能力连续两年蝉联双料第一。其联合平阴玫瑰打造工业互联网产业升级平台，建立覆盖全县1.2万余种植户的数字化档案，实现产业数字化与区域品牌动态监管以及种植端-生产端的智能化生产管理，采收效率提升超30%、企业结算效率提升超90%、品牌曝光提升300%。此外，依托浪潮云洲工业互联网平台，打造了国内第一个服务器智能柔性生产基地——浪潮高端服务器智能工厂，首次实现信息化装备生产制造，从大规模标准化向大规模定制化升级，用工数量减少50%以上。

报告表示，进入“十四五”后，未来，中国将继续深入推进制造业转型升级，提升信息技术对制造业智能化发展的推动作用，加快推广工业互联网解决方案的落地和应用。（郝菁 吴丛司）

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