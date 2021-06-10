彭 江

房地产信托业务规模正得到有效压降。近日，信托业协会发布数据显示，截至2021年一季度末，投向房地产的资金信托余额为2.17万亿元，较2020年一季度下降15.75%；房地产信托占比13.60%，同比下降0.97个百分点，环比下降0.37个百分点，占比已降至资金信托投向的第4位。

在业内看来，在坚持“房住不炒”的背景下，房地产信托业务规模和占比的压降，有助于信托公司积极推动业务转型，避免资金投放过度集中于房地产领域，同时有助于更好地发挥信托服务实体经济高质量发展的职能。

中国信托业协会特约研究员陈进分析说：“近年来，信托业持续积极推动业务转型。从资金信托的投向领域来看，截至2021年一季度，工商企业稳居第一位，证券市场跃居第二位，房地产、金融同业规模同比继续压降，信托业务转型呈现良好局面。”

随着房地产领域信托资金的压缩，信托资金投向结构也出现明显的变化。与房地产信托规模缩量形成鲜明对比的是，投向证券市场的资金信托大幅上升。一季度末，投向证券市场的资金信托余额为2.43万亿元，同比增长25.18%。从细分领域来看，在投向证券市场的资金信托中，投向股票、基金和债券的规模分别为5891.16亿元、2532.77亿元和15876.45亿元，较2020年一季度分别增长了25.06%、2.97%和29.70%，在资金信托中的占比分别达到了3.69%、1.59%和9.94%。

投向证券市场的资金信托大幅上升也与监管引导有一定的关系。银保监会2020年5月发布的《资金信托新规（征求意见稿）》提出，信托公司集合资金信托向他人提供贷款，或者投资于其他非标准化债券类资产的合计金额不得超过50%。

陈进认为，监管对信托公司投资非标准化的债券类资产比例做出限制，使得越来越多的资金信托投向了证券市场。截至2021年一季度末，投向证券市场的资金信托占比达到15.22%，已超过投向基础产业信托的占比，跃升为资金信托投向的第二大领域。未来，信托公司需要进一步提升投研能力，持续提升标准化资产的配置能力，投向证券市场的资金信托有望继续保持良好发展态势。

另外，多家信托公司还在积极布局资产证券化业务。云南信托研究发展部总经理王和俊表示，作为创新直达实体经济的重要工具，资产证券化业务的发展在得到监管政策大力支持的同时，也获得了越来越多融资方和投资者的青睐，在此背景下，各信托公司积极抓住创新机遇，布局资产证券化业务转型。

普益标准研究员王巍者认为，证券信托业务是信托公司重要的业务类型之一，其中既有主动管理型的证券投资信托，也有以受托服务为主的事务管理型信托。

值得一提的是，今年一季度，信托资金在支持工商企业发展中持续发力。信托业协会数据显示，截至2021年一季度末，投向工商企业的资金信托余额为4.89万亿元，是信托资金第一大配置领域。

专家预计，未来工商企业的配置比例将保持相对稳定。陈进说：“信托行业作为金融行业的重要组成部分，应按照监管要求继续压降通道类业务和违规开展的融资类业务，同时，进一步加强对实体经济的支持力度，在服务国家经济社会发展的基础上实现行业自身的高质量发展。”

(责编：王震、吕骞)