马春阳

近期A股市场再趋活跃，沪深两市成交额连续4个交易日（5月28日、31日，6月1日、2日）突破万亿元。伴随着北向资金不断流入的同时，杠杆资金也持续发力，沪深两市两融余额持续走高。

据同花顺iFinD统计，截至6月7日，沪深两市两融余额达到17362.38亿元，创下自2015年7月上旬以来的新高；截至6月8日，融资余额为15857.35亿元，同样创下2015年7月上旬以来的新高。

所谓两融业务就是融资、融券交易。融资交易是投资者以资金或证券作为质押，向券商借入资金用于证券买卖，并在约定期限内偿还借款本金与利息；融券交易则是投资者以资金或证券作为质押，向券商借入证券卖出，在约定期限内，买入相同数量与品种的证券归还券商，并支付相应融券费用。

回顾历次牛市行情，杠杆资金往往是市场走强的重要推动因素之一，作为场内杠杆资金的融资资金的“助力”更是不容忽视。近期两融余额持续走高原因何在？是否可以看作是市场向好的信号？

“近期两融余额不断提升，主要是因为5月份股市整体表现不错。具体来看，首先是近一段时期美元指数下跌，外资出现加速流入A股的趋势。其次是货币政策由于通胀预期而可能收紧的市场担忧得到缓解，市场风险偏好有所改善。”谈及两融余额持续上涨的原因时，中航证券首席经济学家董忠云表示。

融资资金对哪些板块更青睐？记者统计发现，最近5个交易日中（6月2日至6月8日），电气设备、证券、饮料制造三个板块的累计融资买入额居前，分别达到278.05亿元、273.59亿元和261.60亿元。

董忠云同时提醒，两融规模的攀升并不意味着后续股市整体就会出现上涨。“两融余额对股市整体价格没有领先性，只具有同步性。虽然从行为金融学的角度来看，融资余额上升可能会推动市场情绪，尤其在个股层面，融资融券交易增强了个股的波动率，起到助涨助跌的作用。”

业内人士表示，目前融资融券业务是个人投资者加杠杆参与股市的主要方式之一，在杠杆资金入市提速的情况下，投资者更应关注潜在风险。

“截至6月3日，沪深两市两融余额17320.14亿元，占A股总市值的比例约2.16%，处于2010年以来的85%分位数，即历史较高水平。两融资金持续增加，短期有利于提高市场交易活跃度，增量资金带动市场上行，同时，持续攀升的两融资金也会导致杠杆率水平整体抬升。一旦市场出现较大波动，杠杆资金可能会承受更大损失。”招商证券首席策略分析师张夏对记者表示。

两融业务是一把“双刃剑”，在市场行情向好的时候，杠杆资金的使用可以给投资者带来成倍的收益，但在行情出现逆转之际，投资者就面临被强制平仓的风险，造成更大的亏损。

“两融交易具有‘放大器’的作用，可以增加投资者的盈利和亏损，同时也增加了交易风险，个人投资者参与两融交易首先要考量好个人风险承受力，其次要更加关注所投个股的财务风险、经营风险，切忌盲目跟风追高。此外，还要关注所投个股潜在的风险事件，如限售股解禁、大股东减持、股权质押等。”董忠云建议。

(责编：王震、吕骞)