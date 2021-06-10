原标题：中国最北高寒高铁即将揭开面纱

日前，随着中铁武汉电气化局上海电气公司牡佳客专项目部承建的牡佳高铁桦南东至佳木斯区段接触网工程一次送电成功，至此，牡佳高铁全线接触网送电圆满完成，标志着该工程即将进入联调联试阶段。

牡佳高铁为国家“十三五”现代综合交通运输体系发展规划项目。由牡丹江站东侧引出经桦林东、林口南、鸡西西、桦南东、双鸭山西站至佳木斯。线路全长371.622km，新建线路长度367.190km。

针对中国在建的最东北高寒高铁项目特点，项目部采用“整体道床升降式移动平台吊柱安装工法”、“道砟区段改装铲车架设承力索工法”和“楔形线夹内线头一次性电动成型装置”等新技术、新工艺提高施工的效率及精度。推行“料库一次装配到位供电段验收签认制度”，将验收前置，提高验收效率。

接触网送电是铁路建设过程中的重要节点。为确保接触网一次送电成功，项目部编制《牵引变电所送电启动方案》，明确送电开通时间，受电启动时间，建立健全各项受电启动及送电规章制度，制定应急抢修预案；成立送电领导小组，明确职责和工作程序，做好绝缘及导通测试工作；组织全体人员进行安全培训和技术交底，提前将送电公告在铁路沿线张贴，确保送电工作万无一失。同时，积极与国家电网沟通联系，协调送电各项细节，派出专家和实验骨干力量，认真开展各项实验等送电前的检查筹备工作。送电前，施工人员对送电区段反复检查，再次进行绝缘、导通测试，确保了设备状态和电气连接正常，并针对送电可能出现的意外情况，做好事故抢险与安全保障工作，最终实现一次送电成功。

牡佳高铁建成通车后，将与哈牡高铁和哈佳快速铁路共同形成黑龙江省东部高铁环线，把黑龙江东南部所有地级市纳入哈尔滨两小时、三小时经济圈。将极大的缩短区域城市间的时空距离，便捷人们的出行，促进沿线区域性客流的交往，活跃区域间的资源交流，为更好地建设区域经济圈提供了极为重要的基础支撑，将有力拉动黑龙江经济社会的快速发展。（赵生政 雒亚琴）

(责编：赵竹青、吕骞)