人民网北京6月10日电 （赵竹青）据商务部官网消息，今年1至5月，我国外贸延续增长势头，以人民币计（下同）进出口总额为14.76万亿元，规模创历史同期新高。

其中，进出口、出口、进口同比分别增长28.2%、30.1%、25.9%，均为10年来同期最高水平。与2019年同期相比，进出口、出口、进口分别增长21.6%、23.6%、19.2%。

“剔除去年低基数因素影响，我国进出口仍保持较快增长，呈现出较强的外贸发展韧性。”商务部外贸司负责人在解读数据时表示。

该负责人分析，在此期间，我国对主要贸易伙伴出口较快增长、一般贸易方式出口占比持续提升、民营企业作为外贸主体竞争力进一步增强等特点突出。同时，机电产品、劳动密集型产品出口均保持增长。此外，部分大宗商品价格上涨，也拉高了进口增速。

“当前，新冠疫情仍在全球蔓延，我国外贸发展面临的外部环境依然复杂严峻。我们高度关注外贸企业在原材料价格、汇率波动、海运运费等方面面临的困难挑战，将持续会同地方和相关部门综合施策，推动解决。”该负责人说。

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