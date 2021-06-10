人民网北京6月10日电 （杨曦）国家统计局日前公布的5月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示， CPI同比涨幅比上月扩大0.4个百分点，PPI涨幅比上月扩大2.2个百分点。

业内普遍认为，非食品价格上涨是5月CPI上涨的主要推动力，国际大宗商品价格持续上涨导致了PPI同比涨幅扩大。展望后续价格走势，CPI同比或将继续维持在低位，PPI同比大幅上行的概率较低，全年通胀压力不大。

“5月份，各地区各部门继续做好保供稳价各项工作，居民消费价格总体稳定；国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨，国内需求稳定恢复，我国工业品价格继续上涨。” 国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示。

CPI数据显示，环比和同比一降一升。其中，环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点；同比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。据测算，在5月份1.3%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.7个百分点。

财信国际经济研究院李沫分析，在服务业加快修复、油价上涨、上游涨价扩散效应增强等因素的共同作用下，非食品价格同比继续回升，贡献了CPI的绝大部分涨幅。猪肉拉动CPI下降，导致食品价格对CPI的贡献度较小。在服务业修复加快、原材料涨价扩散效应增强的带动下，预计年内非食品价格和核心CPI将进一步上行，但猪肉下行周期启动和居民收入恢复偏慢将制约CPI回升幅度，年内CPI将温和修复。

华鑫证券的研报认为，5月份CPI上行的部分原因是翘尾因素大幅抬升，去年价格变动的翘尾影响比上月提高0.6个百分点。非食品价格回升明显，同比涨幅较上月提高0.3个百分点，对CPI同比贡献率从0.88%提高到1.06%。后续来看，三季度CPI同比将继续维持在低位，四季度在低基数的效应下可能进一步回升至2.5%，全年来看CPI口径下通胀压力不大。

PPI数据显示，环比和同比均上涨。其中，环比上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；同比上涨9.0%，涨幅比上月扩大2.2个百分点。

针对市场普遍关注的PPI是否会传导至CPI？中信建投证券分析师黄文涛认为，PPI向CPI传导将出现结构性分化，传导堵点或在工业加工领域。虽然整体传导不畅，但观察到PPI加工、PPI一般日用品、CPI生活用品、CPI家用电气的波动具有同步性；PPI上游价格可以传导到日用品、家电等消费领域。因此，虽然总体上CPI相对温和，但下半年核心CPI仍有一定刚性。

华鑫证券的研报预计，后续PPI环比涨幅上行空间有限。5月下旬以来，有色和黑色金属价格经历了一波大幅调整，但实体供需仍然对价格有较强的支撑。原油价格进一步上行，国际油价创下近两年来新高。同时，5月份以后PPI同比的翘尾因素将逐步回落，因此预期三、四季度PPI同比可能维持在8-10%的区间。

“当前我国环境具备一定的抗通胀能力。”川财证券分析师陈雳表示，“首先，当前人民币汇率维持高位，能够对大宗商品进口价格上涨形成有效缓冲。其次，较为稳定的人民币购买力，有助于企业工资开支维持稳定，间接缓解输入型通胀压力。”

中银证券分析师管涛认为，当前经济内生动力尚未完全恢复到疫情前状态，货币政策依然稳字当头，财政收支平衡显著改善。而经济远未达到过热阶段，就不会出现可持续的高通胀。

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