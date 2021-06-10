人民网记者 乔雪峰

“桃岭村有居民200户，目前有24户开办农家乐，全村人均收入较两年前增长了30％。”提起家乡的变化，年近古稀的潘新宝喜不自禁。桃岭村地处山脉深处，距离县城40多公里。从前，村民们守着“金山”致富难。如今，让人流连忘返的“最美公路”吸引了许多慕名而来的游客，让当地老百姓摘掉了贫困帽、走上了致富路。

贫困地区行路难等问题得到历史性解决，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车、通邮路，许多乡亲告别溜索桥、天堑变成了通途。近年来，我国的一座座村庄发生着一系列的美丽蝶变，背后都离不开“四好农村路”的有力支撑。

“四好农村路”是我国一项重要的民生工程、民心工程、德政工程。随着脱贫攻坚取得全面胜利后，我国中央和地方交通运输部门陆续出台一系列政策和措施，推进“四好农村路”建设，使“四好农村路”步入高质量发展阶段，成为全面推进乡村振兴、加快实现农业农村现代化的“先行官”。

全面打赢交通运输脱贫攻坚战

小康路上没有任何一地因交通而掉队

党的十八大以来，我国交通运输部门以“四好农村路”为主战场和主载体，聚力打好“两通”“外通”“帮扶”三大重点战役，全面打赢交通运输脱贫攻坚战，以实际行动践行 “小康路上不让任何一地因交通而掉队”的承诺。

助力贫困地区走上“致富路”。以“四好农村路”为主战场，全国新改建农村公路约235.7万公里，支持建设乡村旅游路、资源路、产业路5.9万公里，集中整治24万公里“畅返不畅”农村公路，创建200个全国示范县，出台16项政策文件和标准规范，村村实现直通邮，全国城乡交通运输一体化水平明显提升。

乡村正因路而兴、因路更美、因路致富。“四好农村路”建设取得实实在在的成效，为农村特别是贫困地区带去了人气、财气，为党在基层凝聚了民心。“四好农村路”成为新时代的民生路、致富路、连心路。

助力贫困地区告别“出行难”。聚力打好“两通”战，在贫困地区新改建农村公路121万公里，约7万个建制村通上了硬化路，超5万个建制村新通了客车。实施309个“溜索改桥”项目，完成了渡口改造996座、渡改桥5.2万延米。许多乡亲告别了“晴天尘土满鞋，雨天道路泥泞”的农村路，过上了“出门水泥路，抬脚上客车”的新生活。

助力贫困地区打通“大循环”。聚力打好“外通”战，“十三五”期改造建设约1.7万公里国家高速公路、5.3万公里普通国道、3100余公里内河航道，超过98%的县城通二级公路，许多贫困县还通了铁路、有了机场，提升了航道等级，甚至能够通江达海，“城货下乡、山货进城、电商进村、快递入户”城乡双向运输进一步打通，曾经“山里山外两重天”的局面发生了根本性改变。

助力贫困地区摘掉“贫困帽”。聚力打好“帮扶”战，支持定点扶贫的四川省小金、黑水、壤塘、色达四个县全部提前摘帽，支持对口支援的江西省安远县提前两年脱贫，支持推动六盘山片区所有贫困县全部脱帽，胜利完成了所有帮扶任务，为打赢新时代脱贫攻坚战提供了有力支撑。

推进脱贫县“四好农村路”建设

为全面推进乡村振兴当好先行

交通运输服务乡村振兴，关键是要加快推进农村交通现代化、用心绘就交通强国农村篇，为全面推进乡村振兴当好先行。

今年3月，《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》出台，其中多项具体工作对交通运输行业提出了要求，包括：推进脱贫县“四好农村路”建设，因地制宜推进较大人口规模自然村（组）通硬化路，加大农村产业路、旅游路建设力度等。

“进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，符合条件的可纳入交通强国建设试点。”交通运输部部长李小鹏在交通运输部服务乡村振兴战略推进“四好农村路”建设领导小组第一次全体会议上指出，做好巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，推动“四好农村路”高质量发展，为全面推进乡村振兴当好先行。

紧接着，交通运输部印发《推动“四好农村路”高质量发展2021年工作要点》，全面落实今年中央一号文件对交通运输工作的安排部署，着力健全完善八个体系，推动“四好农村路”高质量发展，为加快建设交通强国、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实保障。

6月，交通运输部发布《关于巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见》，从建管养运和行业治理等方面提出支撑保障乡村振兴战略实施的主要任务。到2025年，争取全国乡镇通三级及以上公路比例、较大人口规模自然村（组）通硬化路比例、城乡交通运输一体化发展水平AAAA级以上区县比例、农村公路优良中等路率均达85％左右，基本实现具备条件的建制村通物流快递。

从今年发布的一系列措施可以看出，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接是当前和今后一个时期农村交通工作的重中之重。

多地出台政策建设“四好农村路”

巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

“家乡的‘四好农村路’太美了，路面整洁，与自然环境融为一体，真是车在景中行，人在画中游！”在杭州工作近20年的李良福，退休后回到故乡台州临海，眼前情景让他感触颇深。

临海之变，是台州“四好农村路”建设的一个缩影。5年来，台州“四好农村路”和美丽公路建设累计投资120亿元，新改建农村公路2672公里，实施路面维修2743公里，建成普通公路服务站143个，提升美丽公路120条；创建3个省级“四好农村路”示范县、33个“四好农村路”示范乡镇。

“精准脱贫，交通先行。”各地的交通运输部门纷纷把“四好农村路”建设，当成提升农村现代化交通的重要抓手。

陕西出台了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，提出加大对脱贫地区基础设施建设的支持力度，开展农村公路改造提升工程，农村公路建设项目更多向进村入户倾斜，有序实施较大人口规模自然村（组）通硬化路，加大农村产业路、旅游路、资源路建设力度。

福建印发的《2021年福建省农村建设品质提升重点任务清单》，从居住品质、交通品质、水环境品质、风貌品质、管理品质、样板工程六方面明确提升任务。今年，福建计划新改建农村公路1000公里，公交化改造10条农村客运线路，实施“百乡千村”路网提升工程，打造美丽农村路1000公里。

今后5年，四川将持续实施撤并建制村畅通工程，实现撤并建制村之间直连道路100％硬化，路面宽度达4.5米以上，方便群众出行办事；实施乡村振兴产业路旅游路工程，5年建成产业路、旅游路3900公里，实现具备条件的县级及以上产业园区、国家3A级及以上景区通四级双车道及以上公路，进一步提升农村路网支撑产业和旅游发展能力。

(责编：赵超、吕骞)