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2021年全国食品安全宣传周

食以安为先！一图读懂食品检验如何为食品安全保驾护航

2021年06月10日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，2021年全国食品安全宣传周于6月8日启动，国务委员王勇在出席2021年全国食品安全宣传周主场活动时强调，各地区各部门要全面落实“四个最严”要求，进一步压紧压实各方责任，对食品安全违法行为实行“零容忍”，持续加大监管执法力度，严把从农田到餐桌的每一个关口，牢牢守住食品安全底线。

农业农村部发布数据显示，近年来，农业农村部门不断加大工作力度，推动农产品质量安全保持稳中向好发展态势。主要农产品例行监测合格率连续6年维持在97%以上，今年第一季度达到97.2%。

市场监管总局发布数据显示，2020年，完成食品安全监督抽检638万余批次，总体不合格率为2.31%，比2019年略有降低，食品安全形势保持稳中向好态势。

食品检验都检测什么？据市场监管总局介绍，检验的食品包括食用农产品、水果制品、食品添加剂等三十大类

图片来源：市场监管总局认可检测司

(责编：李楠桦、吕骞)

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