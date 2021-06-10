2021全国食品安全宣传周主场活动现场。人民网记者 孙博洋摄

人民网北京6月9日电 （记者孙博洋）8日，2021全国食品安全宣传周主场活动在京举行，今年宣传周的主题为“尚俭崇信 守护阳光下的盘中餐”。会议现场，公安部食品药品犯罪侦查局局长吕武钦表示，1-5月份，各地公安机关破获食品安全犯罪案件5100余起，抓获犯罪嫌疑人8900余名。

吕武钦表示，今年以来，公安部组织开展以食品领域等为重点的“昆仑2021”专项行动，紧盯社会和群众反映强烈的食品安全问题，重拳打击农兽药残留超标、非法添加、掺杂掺假等突出的食品安全犯罪，公安部挂牌督办了一批大要案件，有力震慑了违法犯罪分子，有力维护了食品安全，积极服务了经济高质量发展。

会上，吕武钦通报了食安方面重点领域破获的典型案件情况。

据吕武钦介绍，在肉制品领域，突出打击制售病死畜禽、对畜禽注药注水、私屠滥宰等犯罪，内蒙古通辽公安机关侦破刘某某等制售不符合安全标准食品案，捣毁非法屠宰、销售病死牛窝点1处，抓获犯罪嫌疑人7名；广东河源公安机关侦破“12·30”私屠滥宰生猪案，抓获犯罪嫌疑人38名，案值2000余万元。

在保健品领域，重点针对降脂降压降糖类、减肥类食品，突出打击非法添加犯罪，上海浦东公安机关侦破“3·11”制售有毒有害食品案，抓获犯罪嫌疑人86名，查获减肥类食品6万余粒、西布曲明等原料34公斤，案值6000余万元；重庆长寿公安机关侦破“12·08”制售有毒有害食品案，查获降糖类、减肥类食品60余万粒、原料70余公斤，案值5000余万元；吉林辽源公安机关侦破刘某某等制售有毒有害食品案，查获二甲双胍等原料药32公斤、涉案食品等13吨，案值1500余万元。

在食用农产品领域，重点针对果蔬制品、水产品等，突出打击非法添加及使用禁限用农兽药等犯罪，浙江杭州公安机关侦破“3.30”制售有毒有害牛百叶系列案，抓获犯罪嫌疑人27名，查获非法添加甲醛的牛百叶等4吨，案值200余万元；江苏苏州公安机关侦破孙某某等制售有毒有害食品案，抓获犯罪嫌疑人5名，捣毁利用甲醛浸泡银鱼的犯罪窝点1处，案值2000余万元。

在酒水饮料、调味品等领域，突出打击以次充好、假冒侵权犯罪，广东广州公安机关侦破“4·29”制售假酒案，抓获犯罪嫌疑人30名，查获假冒品牌红酒及高档白酒1万余瓶，空瓶8万余个及大量包材；安徽合肥公安机关侦破“12·30”制售假冒品牌功能饮料案，抓获犯罪嫌疑人27名，查获假冒饮料1800余万罐；浙江台州公安机关侦破姚某某等制售伪劣调味品案，查获假冒品牌调味品5.6吨。

吕武钦还介绍说，针对当前通过电商直播平台销售假劣食品的新业态危害食品安全犯罪，公安机关加强网上巡查、深挖犯罪链条，江苏扬州公安机关侦破“11·02”利用直播平台销售伪劣食品案，抓获犯罪嫌疑人12名，查获大量伪劣牛肉干，案值1000余万元。

吕武钦表示，下一步，公安部将继续深入推进“昆仑2021”专项行动，同时会同有关部门联合部署开展专项整治行动，集中整治食用农产品问题，全链条维护“从农田到餐桌”食品安全。

(责编：赵超、吕骞)