人民网记者 孙博洋

近年来，“大数据”产业成为贵州的一张新名片，而贵安新区正是打造这张名片的主力军。然而“大数据”产业的发展，也推动了贵安新区实体经济的高质量发展。

日前，在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动贵安新区专场云座谈会上，贵安新区党工委委员、管委会副主任毛胤强表示，2020年，贵阳贵安数字经济增加值达1649亿元，占地区生产总值的比重达到38.2%。大数据产业发展已经成为引领贵阳贵安经济社会高质量发展的强大引擎。

毛胤强告诉记者，贵安新区成立以来在实体经济高质量发展中主要取得了三个方面的成效。

一是支撑实体经济发展的园区平台初步形成。目前，贵安新区规划建设了电子信息、高端装备制造、苏贵工业园、恒力智能新材料产业园、生态特色食品加工产业园等园区。其中，恒力智能新材料产业园项目总投资220亿元，将于今年7月将正式建成投产，全面投产后，将实现年产值260亿元，解决就业15000人。

二是引领实体经济发展的主导产业加快培育。三大通信运营商、华为、腾讯、苹果等数据中心陆续落户新区并实现部分运营。截至2020年，数据中心累计完成投资104亿元，软件和信息技术服务业增加值占地区生产总值比重达6.3%。

三是推动实体经济发展的要素资源不断积聚。引进恒力新材料、华为鲲鹏、中粮可口可乐等重大项目45个。2018—2020年，累计完成工业投资102亿元，截至2020年，市场主体达到22897户。

毛胤强表示，“十四五”时期，贵安新区将坚持以高质量发展统揽全局，贯彻新发展理念，抢抓实施“强省会”战略的重大机遇，集中精力抓工业、抓经济发展，未来将主要在以下八个方面发力。

一是围绕推动规划协同一体、基础设施互联互通、产业体系分工协作、公共服务均等便利、市场要素双创流动、生态环境共保联治，推进贵阳贵安融合发展。

二是围绕重点发展智能终端制造、装备制造、食品加工、纺织面料等中高端制造业，以及培育发展中高端商贸、金融、软件信息服务、科技服务、物流等现代服务业，加快构建现代产业体系。

三是围绕加快花溪大学城、马场科技新城、贵安生态新城等城市功能新版块建设，推动产城融合发展，实施城市更新，提升城镇品质等为重点，加快推进新型城镇建设。

四是围绕加快培育打造千亿级投资规模的数据中心聚集区、千亿级电子信息制造业集群、千亿级软件和信息技术服务业集群，大力发展数字经济。

五是围绕服务产业发展，完善科技创新体制机制，构建以企业为主体的技术创新体系为重点，加快推进科技创新。

六是围绕构建开放型经济新体制，建设高水平开放平台，积极畅通内循环和融入双循环，优化营商环境等方面，加快实施高水平推进对外开放。

七是围绕加强生态环境建设、深入打好污染防治攻坚战、发展绿色经济和推进绿色低碳发展等方面，加快推进生态文明示范区建设建设。

八是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、建立健全城乡融合发展的体制机制，建设生态宜居美丽乡村等方面，实施乡村振兴推动城乡融合发展。

(责编：赵超、吕骞)