光明日报广州8月14日电（记者王忠耀、吴春燕）北京时间8月12日深夜，国际知名学术期刊《细胞·癌症》，刊发了广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙团队的最新研究成果，即用于中国EGFR突变晚期非小细胞肺癌患者一线治疗的新型联合治疗方法。该方法可延长患者的无进展生存期至17.9个月，意味着疾病进展风险降低了45%。

据了解，非小细胞肺癌约占所有肺癌病例的85%，并且发现时往往已是晚期。传统化疗是晚期非小细胞肺癌的标准疗法，但5年生存率低。在亚洲人群中，35%~50%的非小细胞肺癌患者会出现表皮生长因子受体(EGFR)基因突变，EGFR中最常见的突变是外显子19缺失(Del19)和21外显子L858R点突变。通过口服抗肿瘤药厄洛替尼，治疗EGFR突变型非小细胞肺癌患者，比标准化疗疗效更好、副作用更低，但多数因获得性耐药而导致治疗失败。

2015年，由吴一龙团队牵头、中国14家中心参与开展了一项用于中国EGFR突变晚期非小细胞肺癌患者一线治疗的Ⅲ期研究，对比了贝伐珠单抗联合厄洛替尼与厄洛替尼单药治疗的疗效和安全性，并探索了两组获得性耐药的特点。该研究团队认为，贝伐珠单抗是一种重组人源化抗血管内皮生长因子单克隆免疫球蛋白G1抗体，可以抑制肿瘤新生血管的生成，最终达到“饿”死肿瘤的目的。厄洛替尼和贝伐珠单抗的联合治疗可能会延长EGFR突变型非小细胞肺癌患者的无进展生存期。

截至2019年1月18日，研究发现，与厄洛替尼单药治疗的11.2个月相比，贝伐珠单抗联合厄洛替尼显著延长了患者的无进展生存期，无进展生存期为17.9个月，意味着疾病进展风险降低了45%。研究还发现，联合治疗的毒性可管理、可耐受，未发现新的安全性信号。

本研究证实了贝伐珠单抗联合厄洛替尼在EGFR敏感突变的中国晚期非小细胞肺癌患者治疗中具有临床获益和可控的安全性风险。因此，贝伐珠单抗联合厄洛替尼可作为晚期、转移性或复发的EGFR突变阳性非小细胞肺癌患者的一线治疗选择。

广东省肺癌研究所副所长周清说，厄洛替尼和贝伐珠单抗联合治疗不仅显著延长了总体人群的无进展生存期，在脑转移患者中甚至具有延长总生存期的趋势。

吴一龙表示，肺癌是严重威胁生命健康的疾病，未来将继续致力于新靶点探索、新药研发、新模式建立、难点热点问题攻关等，重点在于以生物标志物指导下的肺癌精准治疗和免疫治疗，以期实现将肺癌变成一个慢性病的目标。

《光明日报》（ 2021年08月15日 04版）

(责编：郝江震、岳弘彬)