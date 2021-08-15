本报驻泰国记者 刘 慧

在郁郁葱葱的树木环绕中，蔚为壮观的12万余块太阳能光伏板在广阔的水面上铺陈开来，时而有小船穿行其间，进行巡查和维护工作。

这里是新加坡的腾格水库。由中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司总承包建设的新加坡首个大型浮体光伏发电项目——胜科腾格浮体太阳能发电厂（以下简称“腾格太阳能发电厂”）就坐落于此。日前，新加坡总理李显龙在出席项目投运开幕式时强调：“这标志着新加坡在推动环境可持续性方面迈出了一大步”。

腾格太阳能发电厂从2020年下半年开始建设，到完工历时不到一年。项目的开发商和投资方新加坡胜科工业的综合解决方案总监陈如明表示，疫情期间，尽管项目面临供应链中断、人员派驻困难等重大挑战，但双方携手优化施工流程，制定应急计划，努力提高施工效率，克服了一个又一个困难。例如，通过科学的施工组织、创新设计安装工具，太阳能电池板的组装效率提高了50%。

腾格太阳能发电厂占地45公顷，总装机容量达60兆瓦，是世界上最大的内陆浮体太阳能发电厂之一。据了解，腾格太阳能发电厂每年生产的电能可以满足1.6万个四居室组屋的用电需求，也可以为新加坡5家水处理厂提供电力，解决新加坡公用事业局每年7%的能源需求。这相当于每年减少约3.2万吨的碳排放量，是近7000辆汽车年碳排放量的总和。

太阳能是新加坡最重要的可再生能源之一。有限的土地面积限制了新加坡建设太阳能发电厂。腾格太阳能发电厂的成功运营，表明新加坡的水库等大面积水域均可以实现集水和发电的双重目的，从而扩大光伏发电的建设规模。李显龙表示，到2030年，新加坡太阳能装机容量将达到2吉瓦峰值。浮体太阳能发电厂将有助于新加坡克服自身的条件限制。希望该项目能推动新加坡的太阳能和可再生能源产业发展，为在新加坡以及该地区建设更多此类设施铺平道路。

新加坡的用水量预计在2060年翻倍，需要更多能源来处理水。该项目的发包方新加坡公用事业局总裁黄裕喜说，得益于腾格太阳能发电厂，新加坡在水处理过程中实现能源可持续性方面取得了重要进展。

腾格水库是新加坡的主要饮用水源地。为了减少对水库水质、动植物群的影响，从施工机具和材料的选择到对现场水质情况和生物多样性的监测，从对各种原料的核验到施工过程中的噪声控制，施工方在每个环节都精心设计，生态保护理念贯彻始终。项目完工后，腾格水库所在地的环境及生态数据，较施工前并未发生明显变化。

陈如明表示，新加坡和中国都制定了脱碳目标，期待新中在创新技术、金融投资和技术培训方面有更多的跨界合作，以推动地区清洁能源的发展。

（本报曼谷8月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月15日 03 版）

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