本报记者 邱超奕 谢卫群

31年，经济增长超216倍。浦东，从阡陌农田到现代化新城，繁华只是它的其中一面。走进街巷深处，会发现更多浦东的改革改变——公共服务15分钟可达、200多个事项家门口办理、智慧城市建设提速……

如今，按照打造社会主义现代化建设引领区的要求，在探索提高城市治理现代化水平的道路上，浦东引领潮头。

城市智慧治理

监管全面高效

一家超市刚在路边支上地摊，马上就被春晖路点位的智能设备发现——“春晖路某超市出现跨门经营现象，请及时处置。”信息第一时间推送至附近城管队员的移动终端，队员们迅速前往处置；

台风“烟花”刚登陆，内河水位、雨量、立交下积水深度等数据就已收集完毕，并实时更新、动态监测、智能分析、快速预警。

占道经营、垃圾成堆、环境污染……这些典型的“大城市病”，浦东作为上海面积最大、人口最多的城区，如何破题？把纷繁庞杂的治理信息归拢统一，打造一个城市运行智慧管理平台，浦东新区首创并交出这一答卷。

走进浦东新区城市运行综合管理中心，大屏幕上，城区全景清晰呈现。“通过综合运用大数据、云计算、人工智能等技术，与物联网、视联网、数联网等设备对接，我们铺设并完善了城市管理的智慧化平台。不论是公共安全、建设交通，还是综合执法、应急管理，‘城市大脑’都能迅速发现异常并推送解决方案。”浦东新区城运中心负责人说。

这是更全面的治理——打开管理界面，全区实有人口、安全隐患、轨道交通、消防井盖、电力设施等信息一应俱全。据介绍，平台实现了一屏观天下、一网管全城，形成了全覆盖、全天候、全过程、平急结合的城市运行综合治理体系。

这是更高效的治理——智慧管理延伸到村居一线、百姓身边，整合基层干部、志愿者、楼组长、治安等多方力量，打通部门、层级、区域间联勤联动的阻隔，且问题发现、上报、处置都可用手机完成。龙馥居民区党总支书记左樱说：“以前遇到业主私拆承重墙等问题，得找多个部门处理，协商完至少三五天，现在当天就能解决。”

这是更智慧的治理——智能发送电力能源指数预警，智能判断违法违规经营，智能抓取违法船舶、车辆超载信息等。历经2018年的1.0版、2019年的2.0版，系统去年进化到3.0版，拥有更强的智能比对和系统推算能力。

“这一智慧管理系统集成区块链、5G等最新技术，城市运行体征由原来的43项拓展到100项，形成57个应用场景，数据资源、治理要素得以全息全景呈现，能够更智能、更精细地感知这1200多平方公里大地上的信息。”浦东新区城运中心负责人说。

小事不出村居 提升基层能力

居村委会是社会治理的第一道门。开居住证、办社保等业务往往分散在居村委会不同的办公室，有的还要往上级找。老百姓办点事，难免问一大圈、进不少门、跑多趟腿。

如何更高效解决？走进浦兴路街道长岛路“家门口”服务站，两名“全岗通”社工就迎上来，不论是党群、就业、居住、救助，还是其他社区业务，一开口，统统当场办。“我们的社工就像全科医生，绝大多数问题都能一站式解决，居民再也不用四处跑了。”长岛路居民区党总支书记李秀勤说。

“不仅能办事，服务也更贴心。”长岛路居民区老人陆凤珠喜笑颜开，“服务站现在还有健康小屋，看个小病也不用跑大医院排队。”

这是浦东新区推广“家门口”服务体系的一个写照。去年，浦东所有居村委会都建立起“家门口”服务。一方面，居村干部下楼办公、共享工位，腾出大量空间，提供医疗卫生、文化活动、议事协商等公共服务；另一方面，各类业务集成到前台，群众在家门口就能办成事。这一服务体系究竟为基层治理带来哪些转变呢？

麻烦事，省心办。郑先生家住金桥新村长岛小区，以前办医保得到几公里外的街道受理中心，因残障行动不便，跑一趟要几十分钟。若是不懂办事流程、忘带材料，还得辛苦好几趟。“现在小区就能办，全部不到10分钟，太方便了！”他笑着说。

浦东新区地区工作党委书记倪倩介绍，“家门口”服务站（中心）已遍布全区1308个居村委会。此外，还建成1343个居村联勤联动站，把公安、城管、市场监管等一线力量下沉到小区，使居民办事更省心。国家统计局浦东调查队的一项调查显示，满分10分，“家门口”服务群众满意度高达9.41分。

远程事，网上办。一天晚上，一名年轻妈妈焦急地找到陆家嘴街道东园一村“家门口”服务站：“孩子生病要去医院，可就医记录册用完了，这里能换吗？”在值班社工帮助下，她用“一网通办”24小时自助服务终端，不到3分钟就拿到新的就医记录册。

为实现“让群众只跑一次”，浦东新区给所有“家门口”服务站（中心）配备了高拍仪、读卡器、扫描枪、打印机、摄像头等“五件套”智能设备。“有了‘五件套’，118项社区服务可以远程办，在便民、防疫等方面发挥了重要作用。”浦东新区民政局副局长徐红说。

繁琐事，精简办。基层干部负担最重的工作是填报各种表格、台账。“家门口”服务实现数字化转型，操作系统有模糊搜索、语义分析等新技术，免去了重复填表格、手动记标签、大量写文字的繁琐。“居民姓名、地址、身份证等信息，现在可多事项共享，不用重复填。”周浦镇沈西村村干部王燕说，以前她得登录10多个区级系统，同样内容得填十几次，现在录入一次就行。

“2020年研发的‘家门口’智能化工作平台，把原先的178张电子表单精简为45项常态任务，填报量减少80%。”浦东新区地区工作党委副书记朱敏说，这极大节省了基层干部精力，可以更好地为民办实事。

服务近在身边 塑造品质生活

“走过烂泥渡路，行人没有好衣裤”，上海浦东展览馆里，一张1996年摄的浦东烂泥渡路的照片，弄堂之破旧刺人眼目；照片下面，则是2016年的陆家嘴绿地中心，但见水清岸绿，湖中倒映着东方明珠塔的倩影。若不是照片的背景相同，你很难相信这竟是同一个地方。

“城市是人集中生活的地方，城市建设必须把让人民宜居安居放在首位，把最好的资源留给人民。”为满足人民群众对美好生活的向往，浦东始终坚持“财力有一分增长、民生就有一分改善”，从阡陌农田、工业锈带，到今天宜居宜业的现代新城，浦东的发展红利，融进了每个人的幸福生活。

7月8日，浦东美术馆开馆，迅即成为新的文化地标。“开馆20多天，客流量每天保持3500人的满员状态。”陆家嘴集团总经理徐而进说。这块黄浦江边位置极佳的商业用地，正位于寸土寸金的上海小陆家嘴核心区。

拿出“黄金宝地”的，不只是陆家嘴。新开的上海天文馆，既能听星空音乐会，又能看“嫦娥五号”带回的月壤；走进世博园，占地2平方公里的世博文化公园正抓紧施工，这是上海城区最大的沿江公园。

科思创中国区总裁雷焕丽兴奋地说，“过去很多人只把这里当工作打拼地，随着各类配套设施日益齐全，浦东正成为富有生活气息、充满活力、宜居宜业的地方。”据统计，2018年以来，浦东522个基本公共服务设施缺配项全面消除，各类公共服务设施进一步增加。截至去年，已建成养老机构1656个、体育场馆4438个、文化场馆1418个。

既有发展大手笔，也有民生小事情。中午11点，长岛路居民区“家门口”服务站饭堂菜香扑鼻，干煎带鱼、红烧豆腐等10多样菜式惹人眼馋，5张餐桌坐得满满当当。“每天换花样，10块钱就吃好。”居民马国宏说，不光社区老人爱来，小区居民乃至附近上班族也常来，“几步路就吃上实惠饭。”

以家为中心，步行或骑行15分钟，小孩上学、老人养老、体育健身、买菜购物等生活服务统统搞定，这便是浦东新区于2020年底全面完成的“15分钟服务圈”。

“这些民生小事情看上去不起眼，却实实在在反映了一个城市对普通居民的友好程度，反映了城市的‘里子’和温度，反映了城市管理、为民服务的用心程度、精细程度。”浦东新区主要负责人表示，浦东要在更高起点上打造社会主义现代化建设引领区，不仅要做好改革开放大文章，也要提高城市治理现代化水平，做好幼有所教、老有所养、病有所医这样有感受度、温暖度的民生事，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民，开创人民城市人民建的新局面。

《 人民日报 》（ 2021年08月15日 04 版）

(责编：赵竹青、连品洁)